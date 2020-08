Dintre 'realizările' DNA: Un fost lider PNL revine în prim-planul politicii - Procurorii i-au clasat dosarul după patru ani

Avocatul Ciprian Dobre, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş în perioada 2012-2016, a anunţat, luni, că după mai bine de patru ani, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a clasat dosarul în care era urmărit penal pentru luare de mită, spălare de bani şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, fapte despre care se spunea că ar fi fost comise pe vremea când a fost prefect al judeţului, transmite Agerpres.

"De patru ani şi şase luni nu am mai dat nicio declaraţie de presă în cadrul PNL (din 20 aprilie 2016). Acum vorbesc din postura unui om asupra căruia nu mai planează nicio suspiciune. Îmi amintesc că atunci când am stat, în 21 aprilie 2016, cele douăsprezece minute la DNA şi mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect pentru mai multe fapte am declarat atunci în faţa dumneavoastră şi în faţa cetăţenilor că nu voi face nici o declaraţie publică până nu se risipeşte orice fel de îndoială la adresa persoanei mele, fiind în acea vreme o persoană publică. Fac astăzi, după patru ani şi jumătate, această declaraţie. A fost un exerciţiu interesant pentru mine şi cred că trebuie să fim pregătiţi atunci când intrăm în politică şi pentru acest exerciţiu de a face pasul în spate sau de a face pasul lateral (...) Avem o ordonanţă de clasare din 18 august anul curent, prin care întreg dosarul este clasat, în care se motivează că faptele nu există", a declarat Ciprian Dobre, fostul lider al PNL Mureş, într-o conferinţă de presă.

Politicianul, care a fost lider al PNL Mureş şi deputat PNL în perioada 2008-2012, a anunţat că dată fiind ordonanţa de clasare, a revenit în viaţa publică sub semnul Partidului Naţional Liberal şi că va susţine candidaţii formaţiunii.



"Fac această declaraţie în faţa dumneavoastră să vă spun că m-am întors. M-am întors şi vom încerca în Partidul Naţional Liberal filiala Mureş să obţinem cel mai mare scor pe care PNL l-a avut vreodată în judeţul Mureş la alegerile locale. Va fi un scor istoric. În primul rând trebuie să unim cele două linii ale frontului să nu existe linia frontului la Primăria Târgu Mureş şi linia frontului la Consiliul Judeţean. Va trebui să unificăm cele două linii ale frontului şi să facem o singură linie a frontului. Adversarul numărul 1 în judeţul Mureş, aşa cum a fost întotdeauna, este UDMR, iar adversarul secundar este PSD. Cred că PNL are cea mai bună echipă şi are premisele perfecte pentru a scoate un scor istoric la aceste alegeri locale. De asemenea, vom avea o singură echipă şi cu o singură echipă vom aborda campania electorală, nu cu două, nu cu trei, nu pe posturi se candidează, PNL este unul singur. Toate eforturile vor fi unite şi conjugate, iar toate aceste lucruri, subliniez încă o dată, sub un singur semn al Partidului Naţional Liberal", a afirmat Dobre.



În luna aprilie 2016, înainte de campania electorală, procurorii DNA au anunţat oficial că preşedintele de atunci al Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, este urmărit penal pentru luare de mită, spălare de bani şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, fapte săvârşite pe vremea când era prefect al judeţului.



Potrivit comunicatului DNA transmis la acea vreme, lui Dobre i se imputa faptul că, în perioada 30 noiembrie 2006 - 27 septembrie 2007, Consiliul Local Târgu Mureş a emis cinci hotărâri care vizau, în esenţă, concesiuni de terenuri, aprobarea preţului de achiziţie a unui teren situat în municipiu, aprobarea unui studiu de fezabilitate, "toate fiind aprobate pentru a sprijini interesele unui om de afaceri".

DNA susţinea că, în acelaşi context, la 23 aprilie 2008, Ciprian Dobre, în calitate de prefect al judeţului, care avea obligaţia de a verifica şi, după caz, de a ataca hotărârile Consiliului Local neconforme prevederilor legale, ar fi primit de la omul de afaceri respectiv suma de 120.000 lei, într-un cont personal deschis în mod expres pentru astfel de "încasări".



Anchetatorii au mai arătat că, începând cu 2008, Ciprian Dobre, în calitate de prefect şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unei formaţiuni politice, şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea conferite de funcţiile publice şi politice deţinute în vederea obţinerii de sume de bani pentru a fi folosite atât în interes personal, cât şi în vederea finanţării campaniilor electorale.