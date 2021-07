Directorul CDC din SUA: 'SARS-CoV-2 este la doar câteva mutații distanță de momentul în care va putea trece de protecția oferită de vaccin'

Directorul Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) din SUA, Rochelle Walensky, spune că vaccinurile actuale sunt eficiente împotriva cazurilor severe de Covid, inclusiv a celor cauzate de variantele sale cunoscute, dar, dacă răspândirea continuă, ar putea permite bolii să sufere mutații care să treacă de protecția oferită de vaccin.

„Cea mai mare îngrijorare este că mutatiile virusului… [au] potențialul de a evita protecția oferită de vaccin, în ceea ce privește modul în care ne protejează de forme severe și deces”, transmite Walensky.

„În acest moment, din fericire, nu suntem acolo. Vaccinurile funcționează foarte bine pentru a ne proteja de formele severe ale bolii și de deces. Dar preocuparea este că suntem la o distanță de doar câteva potențiale mutații până când virusul se va putea sustrage vaccinurilor actuale.”

Șeful CDC îndeamnă oamenii să se vaccineze cât mai repede – astfel încât virusul să poată fi oprit înainte să sufere mutații care ar putea necesita un alt vaccin.

CDC a emis noi recomandări privind purtarea măștilor în interior, menite să ajute la încetinirea răspândirii virusului în locurile care se confruntă cu rate mari ale incidenței cazurilor.

„În zonele care înregistrează un număr mare de cazuri noi, CDC recomandă și persoanelor complet vaccinate să poarte măști în medii publice, în interior, pentru a ajuta la prevenirea răspândirii variantei Delta și la protejarea altora”, spune Walensky, referindu-se la tulpina extrem de contagioasă care provoacă aproximativ 83% dintre cazurile noi din SUA.

