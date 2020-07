Directorul general al Alstom Transport România, Gabriel Stanciu, despre construirea metroului din București: 'Este un record mondial de viteză'

Alstom a instalat în mai puţin de un an centralizarea electronică pe Magistrala 5 de metrou, acesta fiind un record de rapiditate, şi urmează implementarea fazei a doua a contractului, care presupune instalarea de funcţionalităţi moderne de control şi management al traficului, care pot duce la un interval de succedare a trenurilor de sub 60 de secunde, a declarat joi, directorul general al Alstom Transport România, Gabriel Stanciu, într-o întâlnire cu jurnaliştii, relatează Agerpres.

Totodată, Gabriel Stanciu a exclus posibilitatea ca darea în folosinţă a metroului din Drumul Taberei să nu aibă loc până la finele anului în curs, cu excepţia apariţiei vreunei alte probleme, care poate fi ascunsă "undeva în adâncul pământului".

"Proiectul ăsta a început în 2011. Suntem în 2020, au trecut nouă ani şi pare aşa, văzut din exterior, că s-a întins foarte mult lucrarea. Eu vin să vă spun azi ceva ce vi se va părea şocant: noi am făcut un record mondial, pe proiectul ăsta, de rapiditate, pentru că în mai puţin de un an am instalat centralizare electronică în 10 staţii şi 10 intervale şi e dat la gata. Pe 29 mai am trimis la Metrorex notificarea de realizare substanţială a contractului. Este un record mondial de viteză pentru că nu a făcut nimeni proiectare şi execuţie de o asemenea viteză. În contextul ăsta (de întârziere a dării în folosinţă a Magistralei M5 - n. r.) e paradoxal să zică cineva că am făcut un record viteză în condiţiile în care proiectul pare întârziat atâţia ani. Cu toate acestea, e foarte adevărat. Proiectare rapidă, execuţie foarte rapidă. Noi acum aşteptăm să mai termine ceilalţi antreprenori una-alta prin tunel ca să putem începe procedurile de testare finală cu clientul", a precizat acesta.

Practic, Alstom a finalizat, conform contractului încheiat cu Metrorex, prima fază a lucrărilor de implementare a celui mai modern sistem de control şi management al traficului din România, pe nou construita Magistrală 5 a reţelei de metrou din Bucureşti. Proiectul implică două etape de execuţie, care totalizează 36 de luni.

Dacă în prima fază a proiectului, Alstom a echipat noua linie cu centralizare electronică, ce va permite circulaţia trenurilor utilizând sistemele tradiţionale de control al traficului, în cea de-a doua fază compania va implementa funcţionalităţi moderne de control şi management al traficului. Este vorba despre primul sistem CBTC (Communication-based Train Control) implementat în reţeaua de metrou din România. Noul sistem va creşte capacitatea liniei cu 30%, cu un consum de energie cu 30% mai redus.

Totodată, proiectul prevede operarea automată a trenurilor (ATO), centralizarea computerizată şi monitorizarea centralizată a trenurilor (centru de control operaţional, OCC), precum şi sisteme dinamice de anunţare şi informare a pasagerilor.

Practic, potrivit lui Stanciu, tehnologia de pe Magistrala 5 ar permite "dispariţia mecanicului complet", adică operarea complet automatizată a trenurilor, "numai că Metrorex nu a optat pentru această variantă".

"Contractul are o durată de execuţie de 3 ani şi comportă două faze. Prima fază constă în instalarea centralizării electronice, despre care tocmai vorbeam, care înseamnă pilotarea automată a tot ce se întâmplă în staţii, de la aparatele de cale, aşa numitul macaz, până la semnalele de cale ferată care se instalează în tunel din motive de redundanţă a sistemului, pentru că într-un sistem CBTC normal semnalele nu ar mai trebui să existe. Numai că noi instalăm în România şi modul degradat de funcţionare, care presupune existenţa semnalelor şi a modului clasic de operare pentru metrou. Urmează faza a doua a contractului, în care vom face două lucruri: vom instala pe partea de cale sistemul CBTC peste centralizarea electronică. Este ultima tehnologie în domeniu, comunicaţia se face radio, în tunel instalăm antene, mentenanţa este una scăzută şi rata posibilă a defectărilor este una scăzută. Foarte important, permite o densitate a traficului foarte mare. Teoretic vorbind, dacă creşte traficul pe Magistrala 5, putem să ajungem la un interval consecutiv între două trenuri de sub 60 de secunde. (...) din punct de vedere la semnalizării am putea să îl scădem sub 60 de secunde. Contractul, intervalul (de succedare a trenurilor - n. r.) este de 90 de secunde. Cred că avem în lume implementate 55 de secunde", a explicat Gabriel Stanciu.

Şeful Alstom Transport România a amintit că licitaţia pentru cele 13 noi trenuri care vor deservi Magistrala M5 se află în fază de contestaţii la CNSC, termenul cel mai optimist de semnare a contractului pentru achiziţia acestor garnituri fiind, în opinia sa, luna septembrie 2020.

"Deocamdată, licitaţia trenurilor este în plină derulare şi se află în faza de contestaţii acum. Metrorex o să mute pe Magistrala 5 trenuri de pe alte magistrale. Când vin trenurile, o să instalăm şi echipamentele (...) pe tren, în faza a doua. Indiferent cine va fi furnizorul trenurilor, noi pe trenurile respective vom instala partea de semnalizări. Acum, sperăm să câştigăm noi. (...) Eu cred că în cazul cel mai bun contractul ar putea fi semnat în septembrie. Cazul cel bun înseamnă că toată procedura de contestare eşuează, toate contestaţiile sunt respinse şi Metrorex poate semna în septembrie. Mai devreme nu văd cum. Dosarul se află la ora asta la CNSC", a explicat el.

Potrivit lui Gabriel Stanciu, nimeni nu poate avansa un termen pentru darea în folosinţă a metroului din Drumul Taberei, pentru că nu se ştie cât va dura remedierea problemei cu infiltraţiile apărute în zona Moghioroş.

"La ora asta nu cred că are nimeni un termen exact, pentru că este o chestiune în care sapi şi descoperi. Şi a şi plouat destul de mult, iar acolo solul este nisipos şi dacă intervii agresiv există riscul de destabilizare a întregii structuri. De rezolvat, se va rezolva, dar depinde în cât timp", a spus el.

Întrebat dacă exclude ca M5 să nu fie gata până la sfârşitul anului, Stanciu a răspuns: "Eu exclud. Eu chiar exclud".

"Cu excepţia cazului în care nu e descoperită vreo altă problemă, care nu e văzută, nu poate fi estimată, e ascunsă, e undeva în adâncul pământului, ca să zic aşa, eu nu cred că există vreo şansă ca anul ăsta M5 să nu fie dat în folosinţă. Nu cred. Din punctul de vedere al Alstomului, noi nu mai avem nicio surpriză la ora asta, adică ştim exact ce e acolo. Aşteptăm să fie completată calea şi bucla de curent şi gata. Mai avem nevoie de o lună de la momentul când se termină metroul. Noi am dat iniţial şase săptămâni, ne-am angajat să facem nişte testări în paralel, astfel încât să putem reduce la patru săptămâni. La ora asta aşa zicem: patru săptămâni după ce totul este terminat", a dat el asigurări.

Alstom echipează Magistrala 5 cu gama Urbalis 400, care încorporează tehnologie de ultimă generaţie de control al traficului. Urbalis 400 este un sistem avansat de control al traficului pentru controlul trenului bazat pe comunicaţii, care va contribui la reducerea congestionării traficului din Bucureşti deoarece sistemele cresc capacitatea de transport cu intervale de succesiune a trenurilor de până la 90 de secunde. Modernizat în permanenţă şi conceput special pentru linii de metrou cu un număr mare de pasageri, sistemul oferă o gamă de funcţii considerabilă, care contribuie la reducerea intervalului de succesiune a trenurilor şi creşterea vitezei medii.

Experienţa Alstom cu sistemul CBTC Urbalis însumează peste 15 ani, 101 linii de metrou inclusiv 17 automate, 1.500 de kilometri de reţea de metrou în 23 de ţări din întreaga lume, între care Italia, Olanda, China, India şi Canada. Peste 25% din sistemele CBTC radio din lume sunt operate cu soluţiile Alstom Urbalis. În Europa, sistemul este deja în funcţiune în oraşe precum Malaga şi Amsterdam. Gama Urbalis creşte capacitatea liniei cu până la 30%, reducând în acelaşi timp consumul de energie cu 30%.