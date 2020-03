Directorul Programului Alimentar Mondial, David Beasley a fost testat pozitiv după o vizită în Canada

David Beasley, directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul tip de coronavirus, informează DPA, citată de Agerpres.

"Vreau să fiţi printre primii care află că în urmă cu câteva ore am primit confirmarea, după ce am fost testat, că am virusul care declanşează COVID-19", a anunţat oficialul american într-un comunicat."Am început să nu mă simt prea bine weekendul trecut, după ce m-am întors acasă în Statele Unite în urma unei vizite în Canada şi am luat imediat decizia de mă autoizola, în urmă cu cinci zile", a adăugat el.David Beasley, în vârstă de 63 de ani, a fost guvernatorul republican al statului american Carolina de Sud din 1995 până în 1999. El conduce Programul Alimentar Mondial, al cărui sediu se află la Roma, începând din 2017.

În declaraţia sa, oficialul american spune că are "o stare de spirit bună", prezintă "simptome relativ uşoare" şi intenţionează să continue să lucreze pe durata perioadei de autoizolare.



David Beasley a precizat că lucrează cu echipa sa de la PAM pentru a depista persoanele cu care a intrat în contact în perioada în care nu era la curent cu existenţa acestei infecţii.



Programul Alimentar Mondial este cea mai mare organizaţie cu rol umanitar pentru acordarea de ajutoare internaţionale în alimente. Organizaţia deţine birouri în 90 de ţări de pe glob, prin care se derulează programe de ajutorare finanţate de acest program al ONU.