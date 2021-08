Dirijorul britanic Rumon Gamba vine la București la Festivalul Internaţional George Enescu

Festivalul Internaţional „George Enescu” 2021 îi prezintă, în secţiunea Muzica Secolului XXI, pe 11 septembrie, la Sala Radio, pe dirijorul britanic Rumon Gamba, alături de suedezul Peter Jablonski, unul dintre cei mai apreciaţi pianişti la nivel internaţional, şi de Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara, informează News.ro.

News.ro prezintă portretele artiştilor şi formaţiilor incluse în seria Muzica Secolului XXI în programul Festivalului (28 august - 26 septembrie).

Dirijorul britanic Rumon Gamba a deţinut funcţiile de dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan (Suedia) între 2008 şi 2015 şi de dirijor şef al Aalborg Symfoniorkester (Danemarca) între 2011 şi 2015. De asemenea, a fost dirijor şef şi director muzical al Orchestrei Simfonice din Islanda între 2002 şi 2010. Dirijează în mod regulat orchestrele BBC şi a apărut de mai multe ori la BBC Proms.

Rumon Gamba este perceput drept un campion al muzicii noi. Dirijorul a realizat mai multe premiere la nivel înalt, precum premierele mondiale ale operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru vioară de Brett Dean alături de compozitor şi Orchestra Simfonică BBC sau premierele naţionale ale operei Dancer in the Dark de Poul Ruders.

Acesta a dirijat pentru prima oară în cadrul Festivalului Enescu în 2017 lucrări de Sven Helbig şi Rolf Martinsson.

Printre orchestrele dirijate în acest sezon se numără Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Orchestra Simfonică din Göteborg, BBC Symphony, BBC Philharmonic, Sinfónica de Galicia în cadrul Festivalului Musika-Música din Bilbao sau WDR Rundfunk. Dirijorul se va întoarce la Norrlands Orchestra pentru a dirija concertul de gală anual al acesteia. De asemenea, va dirija Rigoletto cu Scottish Opera în regia lui Matthew Richardson.

Peter Jablonski este unul dintre cei mai apreciaţi pianişti la nivel internaţional, recunoscut de presa de profil drept "un virtuoz neconvenţional". Pianistul a colaborat cu numeroase orchestre reputate, precum Orchestra Naţională a Franţei, Filarmonica La Scala sau Orchestra Simfonică BBC şi a interpretat şi înregistrat concertele complete pentru pian de Beethoven, Ceaikovski, Rachmaninoff şi Bartók, precum şi toate sonatele pentru pian de Prokofiev.

„Profesia mea este unică - se creează într-un moment ceva pe care oamenii nu-l pot atinge vreodată, nu îl pot ţine niciodată în mâini, dar e ceva ce pot păstra în memorie pentru totdeauna”, spunea, într-un interviu, celebrul pianist Peter Jablonski.

La Festivalul „Enescu”, Peter Jablonski va fi alături de Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara, dirijată de Rumon Gamba, pe 11 septembrie, la Sala Radio. În program: „Simfonia Triade” de Remus Georgescu, „Concert pentru pian” de Patrick Hawes şi „Simfonie” de Tim Benjamin.

Muzica secolului XXI - concept din 2017

Muzica secolului XXI este un concept nou, introdus în programul Festivalului „Enescu” în 2017, la iniţiativa directorului artistic Vladimir Jurowski. Ceea ce este specific pentru această secţiune este că mari interpreţi internaţionali cântă împreună cu muzicieni români lucrări ale unor compozitori cunoscuţi care vin la Bucureşti pentru Festival.

A luat naştere din dorinţa de a crea o punte de legătură între publicul român şi actualitatea compoziţiei internaţionale. Seria aduce pe scena Sălii Radio unele dintre cele mai importante creaţii ale prezentului, semnate de compozitori reputaţi, unii dintre ei fiind prezenţi şi ca solişti ai propriilor lucrări: între alţii, Pascal Dusapin, Dan Dediu, Tim Benjamin, Salvatore Sciarrino, Avishai Cohen şi Fazil Say.

Contactul muzicienilor români cu creaţia contemporană internaţională este întărit graţie iniţiativei Festivalului „George Enescu” de a dedica şase din cele şapte concerte ale seriei orchestrelor româneşti.

Alături de dirijori invitaţi precum John Axelrod, Jessica Cottis sau Alexander Liebreich, ediţia din 2021 aduce pe scenă orchestrele Filarmonicilor din Cluj-Napoca, Bacău, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Orchestra Simfonică Bucureşti.