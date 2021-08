Discriminarea pe bază de vârstă este principala problemă cu care se confruntă candidaţii de peste 45 de ani la angajare, iar unul dintre principalele motive este experienţa lor prea bogată pentru posturile scoase la concurs, arată un sondaj eJobs, remis, marţi, AGERPRES.

64% dintre participanţii la studiu consideră vârsta un impediment atunci când îşi caută un job nou. Următoarele obstacole pe care candidaţii de peste 45 de ani spun că le întâmpină la angajare sunt faptul că au prea multă experienţă, aşteptările salariale ridicate şi lipsa de oportunităţi profesionale în domeniul pentru care sunt pregătiţi.

În plus, peste 59% dintre angajaţii de peste 45 de ani consideră că, deşi sunt suficiente joburi pentru segmentul de vârstă din care fac parte, sunt preferaţi tinerii. Aproape 20% cred că nu sunt suficiente posturi libere pentru ei, în timp ce 14% sunt de părere că oferta de joburi nu se suprapune pe domeniul lor de pregătire."Şi angajatorii recunosc că aceasta este categoria de candidaţi cu cele mai multe provocări la angajare, principalele motive invocate fiind nivelul scăzut de digitalizare şi de flexibilitate. Pe de altă parte, trebuie să ţinem cont şi de faptul că ei reprezintă categoria de vârstă care aplică cel mai puţin: din 1,1 milioane de aplicări, câte înregistrăm lunar în platformă, doar 103.000 vin din partea acestui segment de candidaţi", a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing la eJobs România.Sondajul eJobs mai arată că provocările menţionate de cei cu vârste peste 45 de ani îi determină să facă anumite concesii când vine vorba despre alegerea unei noi oportunităţi în carieră. Fiind întrebaţi ce compromisuri ar fi dispuşi să facă pentru un loc de muncă, peste 45,3% au spus că ar face o reconversie profesională, 16,5% ar accepta un salariu mai mic decât cel actual, 8,4% s-ar muta în altă ţară, 7% s-ar reloca în alt oraş şi tot atâţia ar fi dispuşi să înveţe să lucreze pe calculator. Pe de altă parte, 15,8% dintre respondenţi nu ar accepta să facă niciun fel de compromis."Deşi aceşti candidaţi au o serie de avantaje faţă de cei mai tineri - sunt foarte stabili, punctuali, au, pe anumite paliere, un grad mai ridicat de anduranţă - din păcate, acumulează minusuri în ochii angajatorilor când vine vorba de nivelul de digitalizare, de uşurinţa cu care se pot integra în echipe tinere sau de flexibilitatea pe care o manifestă în a face lucruri noi ori în a ieşi din zona de confort", mai spune Raluca Dumitra.Conform sondajului eJobs, 38% dintre aceştia fie nu folosesc tehnologia la jobul actual, fie întâmpină constant greutăţi în utilizarea acesteia. În plus, 53,4% îşi exprimă părerea în echipă doar când li se cere acest lucru, în timp ce 12,8% nu îşi expun deloc punctul de vedere la locul de muncă de frica pierderii jobului în favoarea cuiva mai tânăr. Sondajul eJobs mai arată că 41,9% dintre candidaţii de peste 45 de ani fie nu au subiecte comune de discuţie cu colegii lor, fie cred că există diferenţe de mentalitate cauzate de vârstă.Sondajul a fost realizat în perioada 26 iulie - 10 august, pe un eşantion de 1.276 de specialişti/salariaţi cu studii superioare, manageri, muncitori, şomeri, casnici şi patroni/asociaţi care fac parte din categoria de vârstă 45+.