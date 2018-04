Discuția INCREDIBILĂ dintre Lia Olguța Vasilescu și procurorul care i-a pus cătușe: 'Mie îmi e somn! Au fost șocați!'

Lia Olguța Vasilescu a vorbit, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, duminică seara, despre momentul în care a fost încătușată, pe 30 martie 2016, de procurorii DNA. Vasilescu a relatat o replică pe care i-a dat-o procurorului, dar și o discuție cu polițistul care a dus-o în arest.

”Eu știam că voi fi arestată, mă așteptam. Când mi s-au adus la cunoștință acuzațiile am râs. Am crezut că e o glumă. Eu nu am putut să mă apăr, timp de 10 zile nu am avut niciun referat, niciun dosar. Mă uitam la televizor și vedeam care sunt acuzațiile. Eu am un psihic foarte bun. Eu știam că voi fi arestată și mă întrebam de ce mă mai țin. Atunci se vota, în Parlament, cererea de încuviințare a lui Sebastian Ghiță. Am întrebat-o pe procuroare: ”Doamnă, înțeleg că vreți să mă rețineți. De ce mă mai țineți? Mie îmi e somn, haideți să terminăm toată șarada asta.” Ei au fost șocați. Mi-a spus polițistul care m-a dus la arest că bărbații cad imediat. ”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

