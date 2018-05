Discurs ȘOCANT al unei mari vedete la Festivalul de Film de la Cannes: 'Am fost VIOLATĂ de Harvey Weinstein, chiar aici. Festivalul era terenul său de vânătoare

Actriţa Asia Argento a luat cuvântul pe scenă la gala de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2018 şi a povestit despre faptul că a fost violată de producătorul american Harvey Weinstein la una dintre ediţiile anterioare ale evenimentului, potrivit imaginilor difuzate de organizatori.

Actriţa şi regizoarea italiană Asia Argento a urcat pe scenă pentru a înmâna premiul pentru cea mai bună interpretare feminină - atribuit artistei Samal Yeslyamova, pentru rolul din "Ayka", de Sergey Dvortsevoy -la gala de închidere a Festivalului de la Cannes.

"În 1997, am fost violată de Harvey Weinstein, chiar aici, la Cannes. Festivalul era terenul său de vânătoare", a declarat Argento, scrie mediafax.ro.

"Vreau să fac o predicţie: Harvey Weinstein nu va mai fi niciodată binevenit la Cannes. (...) Printre voi, există persoane care au avut un comportament nedemn faţă de femei. Iar noi ştim cine sunteţi şi nu vom permite să trăiţi nepedepsiţi", a mai spus Argento.

Peste o sută de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliției americane şi britanice. Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzațiilor, în SUA a fost inițiată o mișcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook și pe alte rețele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experiențelor de hărţuire sexuală sau abuz și au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Și Eu", n.r.). Mai multe personalități s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga și actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood.

Cel mai mare festival de film din lume, cel de la Cannes, s-a aliniat și el mișcării împotriva hărțuirii sexuale #MeToo, care a avut ecouri puternice la nivel global, de la izbucnirea scandalului Harvey Weinstein.

Organizatorii festivalului francez au condamnat "comportamentul de neiertat" al acestuia, după ce a fost acuzat de patru violuri care ar fi avut loc în timpul edițiilor anterioare ale evenimentului. Printre femeile care l-au acuzat se numără actrița italiană Asia Argento, care a spus că Weinstein a violat-o pe când ea avea 21 de ani, în apartamentul de lux pe care îl închiriase producătorul pe perioada festivalului.

În debutul evenimentului, directorul Thierry Fremaux a recunoscut că festivalul "nu va mai fi la fel" după scandalul Weinstein și a spus că participanții vor fi avertizați în ceea ce privește un eventual comportament nepotrivit, imediat ce vor sosi pe Croazetă.

O linie telefonică și un site pentru denunţarea abuzurilor sexuale au fost disponibile în timpul Festivalului de Film de la Cannes, iar organizatorii au împărțit și flyere privind normele de comportament.

Lungmetrajul "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de închidere a Festivalului Internațional de Film de la Cannes 2018, care a avut loc sâmbătă seară.

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a avut loc în perioada 8 - 19 mai.

