Disney a dezvăluit, în Las Vegas, primele imagini din continuarea filmului 'Avatar', numărul unu la box office-ul mondial în termeni de încasări

Disney a dezvăluit miercuri, în Las Vegas, primele imagini din continuarea filmului „Avatar”, numărul unu la box office-ul mondial în termeni de încasări, un film care, potrivit regizorului James Cameron, va „împinge limitele a ceea ce poate face cinema-ul”.

Participanţii la CinemaCon au fost invitaţi să poarte ochelari 3D pentru a pătrunde în lumea „Avatar: The Way of Water” şi a se întoarce pe planeta Pandora unde i-au putut vedea pe locuitorii săi cu pielea albastră înotând şi zburând, conform news.ro.

„Pot să vă asigur că a meritat aşteptarea”, a spus managerul de distribuţie Disney Tony Chambers, confirmând titlul ales pentru această a doua parte.

Publicul va trebui să aştepte până când „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” va fi lansat pe 4 mai pentru a vedea aceste imagini. Trailer-ul va avea premiera exclusiv în cinematografe înaintea proiecţiei Marvel, potrivit Deadline.

„Avatar: The Way of Water” apare pe ecrane în decembrie anul viitor şi urmează alte trei părţi din această saga, al cărei film original a încasat aproximativ 2,8 miliarde de dolari de la premiera sa în 2009.

Fiecare parte va fi un film de sine stătător. cu propria intrigă. Cele patru episoade vor reprezenta „o saga epică şi mai mare”, a spus producătorul Jon Landau.