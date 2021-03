Disney amână din nou lansarea filmelor sale, inclusiv a lungmetrajului 'Black Widow'

Grupul Disney a anunţat marţi o nouă amânare a lansării îndelung aşteptatului "Black Widow" şi a multor alte filme cu supereroi Marvel, precum şi a unor pelicule de animaţie, reducând astfel speranţele într-o revenire rapidă a spectatorilor în cinematografele americane după un an de pandemie, informează AFP, potrivit AGERPRES.

"Black Widow", în care rolul principal este interpretat de Scarlett Johansson, este considerată principala lansare cinematografică din sezonul de primăvară şi ar fi trebuit să atragă numeroşi spectatori în sălile de tip multiplex, care tocmai au fost redeschise - la o capacitate redusă - în metropolele Los Angeles şi New York.

Data lansării acestui film consacrat eroinei Marvel este de acum fixată pe 9 iulie, marcând o întârziere de două luni faţă de precedentul calendar anunţat de Disney. Filmul "Black Widow" va fi disponibil în aceeaşi zi pentru abonaţii platformei de streaming Disney+, contra unui tarif adiţional.

Pentru Disney, care îşi promovează tot mai intens serviciul de streaming, această decizie reflectă "evoluţia preferinţelor publicului" pe o piaţă care "începe să îşi revină după pandemie".

Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește despre 'psihoza Groșan': oamenii refuză masca de oxigen

Anunţul făcut marţi de grupul Disney reprezintă o veste foarte proastă pentru administratorii de cinematografe, care au fost grav afectaţi din punct de vedere financiar de pandemia de coronavirus şi care mizau pe o redresare economică graţie noilor filme produse de Disney.

"Luca", un lungmetraj animat produs de Pixar, de inspiraţie italiană, va fi lansat direct pe platforma Disney+, fără să mai treacă deloc prin cinematografe, în timp ce "Cruella", un film live-action derivat din "101 Dalmaţieni", va avea premiere simultane în sălile de proiecţii şi pe aceeaşi platformă de streaming în data de 28 mai, au anunţat reprezentanţii grupului Disney, lider mondial în industria de divertisment.

"Black Widow" trebuia să fie lansat iniţial în mai 2020, dar pandemia de coronavirus a bulversat complet calendarul marilor studiouri cinematografice. Acea amânare a determinat automat amânarea unui alt film Marvel, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", a cărui premieră este programată pentru septembrie 2021.

Într-o manieră indirectă, decizia anunţată marţi de grupul Disney riscă să ducă la amânarea lansărilor altor mari producţii hollywoodiene, ai căror producători mizau pe exploatarea filonului estival, în general extrem de rentabil.