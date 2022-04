Disputa dintre Londra şi Paris cu privire la pescuit aproape de a fi rezolvată, potrivit UE

Disputa post-Brexit dintre Franţa şi Marea Britanie cu privire la licenţele de pescuit pentru pescarii francezi este aproape de a fi rezolvată după luni de negocieri, a declarat duminică comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius, notează AFP preluat de agerpres.

"Am reuşit să obţinem majoritatea licenţelor care au fost solicitate" de proprietarii de ambarcaţiuni franceze pentru a putea pescui în apele britanice, cu doar 70 de licenţe restante, a declarat comisarul european pentru Financial Times.Comisia Europeană, care a sprijinit Franţa în această dispută, "are pe deplin intenţia de a continua să edifice relaţii satisfăcătoare şi constructive cu Marea Britanie", a asigurat el.În cadrul acordului semnat la sfârşitul lui 2020 între Londra şi Bruxelles privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie după Brexit, Londra a fost de acord să permită bărcilor de pescuit franceze să lucreze în apele britanice aşa cum au făcut de secole.Dar, în ciuda faptului că a acordat aproape 1.700 de licenţe de pescuit navelor UE, Marea Britanie a solicitat documente justificative pentru reînnoirea drepturilor de pescuit care, potrivit Parisului, sunt foarte greu de furnizat pentru navele franceze care operează în zona bogată în peşte situată la 6-12 mile marine de coastă.Conform acordului dintre Londra şi UE, pescarii europeni pot continua să lucreze în apele britanice, cu condiţia să demonstreze că au pescuit acolo înainte.Cererile de licenţe pentru 150 de bărci au fost iniţial respinse.Comisia a oferit Franţei sprijinul serviciului său juridic, în timp ce pescarii francezi au ameninţat că vor bloca porturile franceze şi tunelul sub Canalul Mânecii dacă nu obţin mai multe licenţe.În decembrie, Franţa a anunţat că va cere Comisiei Europene să angajeze o procedură de contencios post-Brexit împotriva Marii Britanii pentru o serie de licenţe de pescuit, explicând că există 80 de revendicări restante.Răspunsurile coordonate ale ţărilor occidentale la invazia rusă a Ucrainei au determinat UE şi Marea Britanie să dea dovadă de cooperare, cel puţin în această problemă, disputele post-Brexit fiind amânate.