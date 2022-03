Divorțul anului, o nouă etapă spumoasă: Anamaria Prodan anunță că Reghecampf i-a deschis șapte procese

Iubirea și viața lor de familie au ținut România cu inima la gură vreme de ani buni, cât cuplul Prodan - Reghecampf a avut un celebru reality show. Ieșirile spumoase ale Anei, cadourile de lux sau simpaticul Bebeto i-au delectat pe românii care au vrut să vadă, la prima mână, cum trăiesc vedetele. Acum, celebrul cuplu ține prima pagină a ziarelor cu divorțul anului. Anamaria Prodan acuză că fostul ei partner de viață i-a intentat nu mai puțin de șapte procese.

„O să își dea seama în ani și o să fie foarte târziu pentru el. El a pierdut tot. Eu cred că atunci când îți pierzi demnitatea, ca bărbat în primul rând, e cumplit. Nici nu știu, am vreo şapte procese, îmi tot deschide și când n-ai ce să faci, devii procesoman. E împins de fata asta să facă toate lucrurile astea că el nu are… Să renunțe? Eu nu cred că are voie! Dacă citești mail-urile de amenințare pe care le dă ea… Ia gândește-te, el nu are voie să facă dreapta către Snagov, dar să renunțe? Nu, e săracul prins ca un pește mic de aur într-o plasă cu atât de multe găuri, dar nici așa nu mai are direcție să iasă măcar prin găurile astea mari”, a spus Anamaria Prodan la podcast-ul „Fiţă cu Adiţă„,, porrivit România TV.