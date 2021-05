DJ Khaled a dat din nou lovitura: se află la a treia clasare în fruntea topului american al albumelor

Albumul „Khaled Khaled”, care cuprinde colaborări cu Drake, Jay-Z, Justin Timberlake şi Justin Bieber, este al treilea al lui DJ Khaled care ajunge pe primul loc în topul Billboard 200, informează News.ro.

„Khaled Khaled”, cu 14 piese, a fost vândut în 93.000 de unităţi în SUA în săptămâna încheiată pe 6 mai, potrivit MRC Data. Piesele de pe album au fost accesate online de 106,87 milioane de ori.

Cel de-al 12-lea album al lui DJ Khaled este al treilea al lui care conduce topul, după „Grateful” (2017) şi „Major Key” (2016), ambele conţinând colaborări cu nume importante ale muzicii.

Rapperul Moneybagg Yo şi „A Gangsta’s Pain” au coborât un loc, până pe doi, după ce albumul a fost vândut în a doua săptămână în 70.000 de unităţi.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” s-au menţinut pe locul al treilea, cu 53.000 de unităţi vândute în a 17-a săpotămână de top.

Canadianul Justin Bieber şi „Justice” au urcat un loc, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în a şaptea săptămână în 42.000 de unităţi.

Locul al cincilea este ocupat de proiectul hip-hop „Slime Language 2” condus de Young Thug, în coborâre trei poziţii, după ce a fost vândut în 40.000 de unităţi în a treia săptămână de la lansare.

Top 10 este completat de Rod Wave cu „SoulFly”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia”, Pop Smoke cu „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, The Weeknd cu „After Hours” şi de Thomas Rhett cu „Country Again (Side A)”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).