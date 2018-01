DNA, lovitură pentru PMP: Un fost primar, trimis în judecată de procurorii anticorupţie

Procurorii DNA dau o lovitură dură partidului fostului preşedinte Traian Băsescu! Fostul primar din Bradu, Florin Frăţică, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţia de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Alături de Frăţică au fost trimise în judecată alte trei persoane, între care şi fostul consilier juridic al Primăriei Bradu.

Citeşte şi: ULTIMA ORĂ - Fostul premier Emil Boc, citat cu MANDAT DE ADUCERE la DIICOT

"GEORGESCU LENUȚA, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de instigare sub forma participației improprii la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

GEORGESCU JEAN, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de instigare sub forma participației improprii la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

MANOLACHE MARIA DANIELA, la data faptelor consilier juridic la Primăria Bradu, județul Argeș, în prezent prim procuror (suspendat) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni, delegat în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie sub forma instigării la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.", se arată în comunicatul procurorilor.

" În anul 2009, frații Georgescu Lenuța și Georgescu Jean au depus o cerere înregistrată la Primăria Bradu, județul Argeș, prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar pentru o suprafață de 16 ha, despre care afirmau că reprezintă o diferență la care erau îndreptățiți.

Prin adresa nr. 11354/27.10.2009, inculpatul Frătică Dragomir Florin, la acea vreme primar al comunei Bradu, le-a comunicat, atestând în fals, că au de primit mai mult decât ceruseră, respectiv 19,13 ha de teren. Acesta a precizat însă că reconstituirea dreptului de proprietate nu se mai poate realiza pe cale administrativă din cauză că termenul de depunere a cererilor a expirat , chiar din culpa Comisiei locale de fond funciar Bradu și a lăsat să se înțeleagă că singura posibilitate rămânea deschiderea unui proces în instanță.

Inculpații Georgescu Lenuța și Georgescu Jean au acceptat să deschidă un proces în care să pretindă cele 19,13 ha teren, așa cum le comunicase inculpatul Frătică Dragomir Florin, deși cunoșteau că nu mai aveau dreptul să li se reconstituie teren în baza legilor fondului funciar. Argumentele folosite în cererea de chemare în judecată au fost preluate din adresa nr. 11354/27.10.2009 comunicată de primar.

În timpul procesului, inculpatul Frătică Dragomir Florin s-a asigurat ca apărarea făcută în fața instanței să nu zădărnicească obiectivul atribuirii acestor terenuri.

Citeşte şi: Semnifinală ROMÂNEASCĂ la turneul din China: Simona Halep o va înfrunta pe Irina Begu pentru un loc în finală

Prin apărarea pe care a făcut-o și prin poziția procesuală de susținere a pretențiilor reclamanților, inculpatul Frătică Dragomir Florin a determinat formarea convingerii instanței în sensul recunoașterii pretențiilor deduse judecății.

Inculpata Manolache Maria Daniela, în calitate de consilier juridic ce a reprezentat la proces pârâta Comisia locală de fond funciar Bradu, a redactat acte (întâmpinare, documente depuse în susținerea întâmpinării, concluzii scrise) care sprijineau de fapt poziția reclamanților, deși aceasta avea cunoștință că pretențiile lor sunt neadevărate. În acest fel, a determinat instanța să recunoască pretențiile solicitate de către reclamanții Georgescu Lenuța și Georgescu Jean și chiar să recunoască pretenții mai mari decât ar fi putut reflecta actele pe care aceștia le depuseseră în susținerea cererii de chemare în judecată.



După comunicarea sentinței astfel obținute, deși cunoștea că este netemeinică, Frătică Dragomir Florin nu a formulat o cale de atac, astfel, sentința rămânând definitivă.

După obținerea hotărârii, inculpatul Frătică Dragomir Florin a făcut demersuri pentru a se acorda despăgubiri într-un cuantum cât mai mare decât cele echivalente valorii reale a terenului, atestând în fals, între altele, în dosarul de despăgubire, că terenul în cauză ar fi fost situat în intravilanul comunei Bradu.

Citeşte şi: Ministrul demisionar Doina Pană vine cu EXPLICAŢII după plecarea din Guvern: 'Consider că am luat decizia corectă...'

Demersurile descrise au generat un folos patrimonial pentru coinculpații Georgescu Lenuța și Georgescu Jean constând în recunoașterea, de către instanța de judecată, în mod injust, a unui drept de proprietate pentru o suprafață de 19,13 ha teren, precum și prejudicierea bugetului statului cu suma plătită ca despăgubire pentru acest teren în valoare de 35.035.511 lei. ", se arată în rechizitoriul procurorilor.

Prejudiciul produs prin acțiunea coinculpaților a fost de 35.035.511 lei reprezentând suma acordată de către A.N.R.P. ca despăgubire pentru cele 19,13 ha teren. Ministerul Finanțelor publice s-a constituit parte civilă cu suma respectivă, anunţă DNA.



În cauză s-a instituit sechestru asupra a 21 de imobile, terenuri situate în intravilanul și extravilanul jud. Argeș și Tulcea, aparținând inculpatului Frătică Dragomir Florin.



Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, cu propunere de a se menține măsura asigurătore dispusă în cauză.

Citeşte şi: Dezvăluiri INCREDIBILE despre pensii: Mii de CIVILI, abonaţi la pensiile speciale .