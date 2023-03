DNA ar urma să ceară ridicarea imunității lui Rareș Bogdan? Asta cu șpaga nu ține! Se încearcă compromiterea mea

E nebunie în PNL, după ce public s-a aflat că DNA ar urma să ceară ridicarea imunității lui Rareș Bogdan. ASta susțin surse citate de România TV. Numele europarlamentarului ar apărea în dosarul DNA privind închierea spațiilor de la Aeroportul Otopeni. Rrareș Bogdan spune că nu are legătură cu acest subiect și că nu știe nimic de nicio șpagă!

Ceva trebuie să fie, spune Rareș Bogdan

„Nu am legătură cu subiectul… Asta cu șpăgile, la mine nu ține. Oricine mă cunoaște, știe. Faptul că încearcă o compromitere a mea, legată de un caz… Am înțeles că acel om a fost director pe vremea administrației Cuc la Aeroport. Nu are legătură cu PNL. Încerc să mă justific pe o prostie absolută”, a declarat Rareș Bogdan, la România TV.

Liberalul acuză că a fost amenințat:

„Eu am fost avertizat că dacă voi continua să emit pretenții – să spun că trebuie să vină cei mai buni miniștri la rotativă, pozițiile mele din Parlamentul European, se va încerca compromiterea mea. Am fost avertizat. Nu decid politicienii în România. Am fost avertizat de prieteni, nu de serviciile de informații. (…) Eu avertizez pe toată lumea că nu am nicio legătură cu astfel de chestiuni! Nu am făcut parte din Guvern! (…) Voi vorbi în continuare, nu mă voi opri!”, a mai comentat Rareș Bogdan.