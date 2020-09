DNA nu doarme, doar așteaptă... Mihai Lupu, parlamentarul PNL de Constanța care a înțeles că deputăția este pentru rezolvarea afacerilor personale

Dispărut timp de patru ani din atenția publică, fostul deputat Mihai Lupu a ajuns, cum-necum, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Fără nicio experiență în administrația locală, fără habar despre cum se gestionează problemele reale pe care le au cele 71 de UAT-uri (al căror număr exact nici măcar nu îl cunoaște), dar cu promisiuni electorale aberante, liberalul vrea să se instaleze în fruntea CJC, de unde să dirijeze întregul județ.

Atitudinea de personaj onest, care nu știe nimic despre mașinațiunile de sub nasul lui, este însă o mască și i-a prins destul de bine de-a lungul timpului. Trebuie doar să ne întoarcem în timp și să ne amintim de perioada nefastă în care Lupu a fost la conducerea Oil Terminal, companie strategică a statului român, profitabilă, pe care ar fi căpușat-o și ar fi implicat-o în afaceri păguboase. La acel moment, liberalul a fost acuzat că prima decizie pe care a luat-o în calitate de director general a fost să comande un audit la o firmă de consultanță la care el deținea acțiuni, dar și să încheie mai multe contracte păguboase care au diminuat considerabil profitul companiei.

În privința afacerilor personale, liberalul a adoptat aceeași poziție: fă-te că nu vezi mizeria de sub preș, atâta vreme cât interesul personal este satisfăcut. Iar depoziția sa în calitate de martor în dosarul instrumentat de DNA împotriva șefului CJ Neamț, Ionel Arsene, este edificatoare în acest sens.

DNA l-a acuzat pe Arsene că, în iulie 2015, ar fi cerut un comision de 5% din suma de 60 milioane de lei de la firma la care Mihai Lupu este acționar majoritar, Construcții Hidrotehnice SA Iași. Pentru acest procent, Arsene trebuia să îi convingă pe șefii Administrației Naționale Apele Române să aloce bani pentru finalizarea contractelor dintre compania lui Lupu și administrațiile bazinale. Era perioada în care contractele cu statul nu mai mergeau foarte bine pentru Construcții Hidrotehnice, așa cum se întâmplase la preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către liberalul constănțean.

Audierea în acest dosar s-a petrecut în vara anului trecut, când Lupu a declarat instanței că el habar nu avea despre traficul de influență pe care subordonații săi îl practicau pentru a încasa banii statului.

„În perioada 2008-2016 am fost deputat PNL de Constanţa. Când am intrat în politică, am încetat orice activitate la SC Construcţii Hidrotehnice SA Iaşi, unde achiziţionasem, anterior, cel mai important pachet de acţiuni“, a spus Lupu în instanță. Se cuvine să facem o mențiune importantă, pe care liberalul a omis-o: acțiunile au fost transferate către fiica sa, pictoriță, care, desigur, se pricepea să conducă o afacere de calibrul companiei ieșene, cu contracte de zeci de milioane de lei, la fel de bine precum așternea vopseaua pe pânză.

În continuare, explicațiile lui Lupu se bat cap în cap: „Societatea se ocupă cu amenajări hidrotehnice şi regularizări de albii, dar după 2012, din cauza nefinanţării proiectelor aflate în derulare, societatea a fost afectată sever, pierzând mai bine de 500 de angajaţi. În aceste condiţii, directorul general şi preşedintele Consiliului de Administraţie m-au consultat, întrebându-mă ce este de făcut. Le-am spus să efectueze demersuri legale, în sensul de a adresa memorii şi solicitări la forurile decidente. Din 2013 şi până în 2016, am fost preşedinte al Comisiei de transport şi infrastructură din Camera Deputaţilor, vicepreşedinte fiind Arsene Ionel. Am aflat că la Ministerul Mediului era secretar de stat tot un membru PSD şi i-am solicitat lui Arsene Ionel să-mi indice o persoană căreia pot să-i înaintez un memoriu privind situaţia SC Construcţii Hidrotehnice SA, iar acesta mi l-a indicat pe Jugan Iulian. M-am întâlnit cu acesta de două ori, pe holurile Parlamentului, prima oară întrebându-l ce demersuri trebuie făcute şi a doua oară dându-i o copie după memoriu, doar ca să fiu sigur că a ajuns la dumnealui. Aceste demersuri nu au avut niciun efect, pentru că n-au fost urmate de alocarea de fonduri pentru lucrările care se aflau în derulare. În perioada în care am lucrat cu Arsene Ionel în aceeaşi comisie, am avut cu acesta o relaţie corectă şi principială, nu am ajuns să fim prieteni, dar aveam o relaţie normală cu o persoană care era locţiitorul meu atunci când lipseam. Nu am sesizat ca Arsene Ionel să fi manifestat vreun interes particular pentru vreo anumită lucrare. Din partea conducerii SC Construcţii Hidrotehnice SA nu mi-a spus nimeni că s-ar fi făcut intervenţii sau s-ar fi solicitat comisioane pentru finanţarea lucrărilor”.

Așadar, deputat fiind, Lupu își lăsase afacerea în mâna fiicei, artistă, dar conducerea firmei îl consulta din când în când și cerea ajutor atunci când banii nu mai veneau în ritmul obișnuit. Iar liberalul, deși nu mai avea niciun interes direct în firma respectivă, întocmea memorii și căuta colegi de Cameră care să intervină pentru ca respectivele epistole să ajungă la responsabilii ce puteau acționa pentru deblocarea plăților. Curat neimplicare!

Presa nemțeană care a urmărit acest caz îl numește pe Mihai Lupu drept campion al contractelor cu statul, care a reușit să dezvolte compania, primind, fără licitație, zeci de contracte pentru lucrări de amenajare și regularizare de albii de râuri.