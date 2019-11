DNA s-a răzgândit după o campanie de presă - Dosar important readus în atenția structurii centrale

Direcţia Naţională Anticorupţie a confirmat vineri, pentru AGERPRES, că a redeschis un dosar penal de abuz în serviciu, în care au fost reclamate nereguli săvârşite de funcţionari de la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) privind plata unor lucrări şi servicii la Spitalul Gomoiu.

Într-un răspuns către AGERPRES, DNA afirmă că, în cursul anului 2017, i-a fost declinat de către o altă structură de parchet un dosar penal ce avea ca obiect un raport întocmit de Corpul de Control al prim-ministrului, în urma verificărilor efectuate la ASSMB.Conform DNA, documentul respectiv făcea referire la aprobarea de către funcţionari din cadrul ASSMB a plăţii unor lucrări şi servicii în cadrul proiectului "Extinderea-Modernizarea şi Echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu", fără verificarea respectării prevederilor contractuale.

"În dosarul respectiv, în care a fost începută urmărirea penală doar cu privire la faptă, in rem, la data de 16 ianuarie 2018, procurorii anticorupţie au dispus clasarea cauzei cu privire la săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, conform art. 16 alin. 1, lit. b teza I (fapta nu este prevăzută de legea penală) din Codul de procedură penală. De asemenea, a mai fost dispusă disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei disjunse în favoarea unei alte unităţi de parchet, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de gestiune frauduloasă şi abuz în serviciu, care nu sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie", precizează DNA.



DNA anunţă că, pe 4 noiembrie, a infirmat soluţia de clasare şi a redeschis dosarul, considerând că nu au fost administrate probe.



"La data de 4 noiembrie 2019, a fost dispusă infirmarea, din oficiu, a ordonanţei de clasare, redeschiderea şi reluarea urmăririi penale, în acea cauză, întrucât nu s-a realizat o urmărire penală efectivă şi nu au fost administrate probe. În acest moment, cauza respectivă, în care este începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (in rem), se află în lucru pe rolul DNA - Structura Centrală", menţionează DNA.



Săptămâna trecută, ziarul "Libertatea" a publicat un articol în care Lavinia Coţofană, fost director juridic al ASSMB, din subordinea Primăriei Capitalei, a acuzat faptul că a fost concediată după ce a redactat o plângere către DNA cu privire la neregulile de la Spitalul Gomoiu, plângere care nu a mai ajuns la procurori.



Lavinia Coţofană susţinea că a fost adusă la ASSMB pentru a se ocupa de procesul deschis în instanţă împotriva firmei care a construit Spitalul Gomoiu, însă a fost eliberată din funcţie după ce a redactat o plângere penală către DNA, în care reclama mai multe nereguli în contractele pentru construirea spitalului.



"Am venit la ASSMB pe 1 mai 2019 special pentru cazul Gomoiu. Mi s-a spus că au nevoie de expertiza mea. Am constatat că sunt fapte penale. Vorbim de decontarea unor lucrări neefectuate. Doamna director părea să accepte ideea sesizării Parchetului şi, la un moment dat, doamna Blându a fost eliberată din funcţie. (...) Am lucrat la plângerea penală cu două colege. Una a fost revocată odată cu mine, cealaltă a intrat brusc în concediu medical şi nu a mai semnat plângerea. (...) Ieri dimineaţă, experţilor ASSMB li s-a interzis accesul la documente. (...) Oamenii din mandatul dnei primar au acceptat să se plătească lucrări nefăcute. Ceilalţi ofertanţi au fost eliminaţi pe motiv că acel ofertant are un cashflow care între timp s-a evaporat. Spunea că nu va lucra cu subcontractaţi, dar a folosit doar subcontractaţi. Convingerea intimă este că vorbim de un grup infracţional organizat", a declarat Lavinia Coţofană pentru "Libertatea".



Lavinia Coţofană mai reclama faptul că procedura de achiziţie pentru Spitalul Gomoiu a fost falsificată, dar şi că au fost umflate preţurile la produsele şi serviciile achiziţionate.



"Pe lângă supraevaluări, la Spitalul Gomoiu nu merge ventilaţia, uşile de la sălile de operaţie nu se deschid decât dacă dai cu cotul, deşi ar trebui să aibă senzori. Eu sunt omul care pune cap la cap ce se întâmplă la Gomoiu. Există clar o frică şi o obedienţă a angajaţilor. Există aceeaşi practică a numirii ca să fie la mâna primarului general. La ASSMB s-au organizat concursuri cu răspunsuri date", mai spune Lavinia Coţofană.



Într-un alt articol publicat de "Libertatea", jurnaliştii susţin că Spitalul de copii Gomoiu a fost construit cu supraevaluări, care au ajuns şi la 2.485% din suma normală a produselor vândute către unitatea medicală.

Un exemplu ar fi un adaos de 2.485% pentru achiziţionarea unui tablou electric, care costă 5.000 de lei, însă a fost vândut către spital cu 129.472 lei.



Pe de altă parte, spun jurnaliştii, Primăria Capitalei, condusă de Gabriela Firea, a cheltuit 1,1 milioane de euro pentru a face publicitate în presă Spitalului Gomoiu.



În replică, Primăria Capitalei a infirmat acuzaţiile publicate de ziarul "Libertatea", susţinând că "situaţiile prezentate în articol nu s-au petrecut în mandatul de primar general al Gabrielei Firea".



"O clădire abandonată de doi ani de zile, unde toţi reprezentanţii mass-media realizau reportaje săptămânale privind risipa banului public, a fost preluată de administraţia Firea în anul 2016. Până în 2018, acest spital a fost finalizat, utilat, au fost angajaţi medici şi a devenit unul dintre cele mai importante centre de tratament pentru copiii din întreaga ţară! De aceea, respingem ferm toate acuzaţiile referitoare la realizarea unor lucrări supraevaluate, având în vedere că procedura de achiziţie pentru construirea acestui spital nu a fost făcută în mandatul actualului primar general", sublinia Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.