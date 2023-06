Document care propune o reformă istorică la Vatican: Tolereranță față de LGBTQ+, poligamie și chiar hirotonirea femeilor

Episcopii romano-catolici ar trebui să discute despre modul în care Biserica poate fi mai primitoare faţă de persoanele LGBTQ+ şi cele divorţate, să reflecteze asupra modului de a oferi femeilor mai multă putere de decizie şi să le permită să fie hirotonite diaconi, se arată într-un document al Vaticanului publicat marţi şi citat de agenţia Reuters, notează Agerpres.

Documentul de lucru de 50 de pagini pentru un sinod global al episcopilor propune de asemenea o discuţie pentru a permite bărbaţilor căsătoriţi să devină preoţi în zone îndepărtate - o posibilitate pe care Papa Francisc a suspendat-o în urma discuţiilor la o întâlnire similară în 2019.

Documentul pare chiar să sugereze că Biserica Catolică ar trebui să fie înţelegătoare faţă de cei aflaţi în relaţii poligame.Sinodul este în pregătire de doi ani, perioadă în care catolicii din întreaga lume au fost întrebaţi despre viziunea lor pentru Biserică. O primă sesiune va avea loc în octombrie şi o a doua în octombrie 2024.Documentul, cunoscut sub titlul său latin "Instrumentum Laboris", include sugestii pentru reflecţie şi discuţii pentru delegaţi decurgând din consultări.După sinod, papa scrie ceea ce este cunoscut sub numele de Îndemn Apostolic, un document oficial stabilind recomandările sale şi concluziile, dacă există. Acest lucru este probabil să apară la câteva luni după a doua sesiune.O "întrebare pentru discernământ" din document spune:"Cum putem crea spaţii în care cei care se simt răniţi de Biserică şi neprimiţi de comunitate să se simtă recunoscuţi, primiţi, liberi să pună întrebări şi nu judecaţi?".Sau "ce paşi concreţi sunt necesari pentru a-i primi pe cei care se simt excluşi din Biserică din cauza statutului lor sau a sexualităţii (de exemplu, divorţaţi recăsătoriţi, persoane în căsătorii poligame, persoane LGBTQ+ etc)?".Biserica învaţă că atracţia pentru persoane de acelaşi sex nu este un păcat, dar actele homosexuale sunt. Ea interzice poligamia, dar practica este tolerată în tăcere în unele părţi ale Africii pentru convertiţii care au deja mai multe soţii, notează Reuters.O secţiune a documentului a fost dedicată femeilor, un subiect despre care se aşteaptă să i se acorde o atenţie majoră la întâlnirea de o lună din octombrie după decizia lui Francisc din aprilie de a permite femeilor delegate să voteze pentru prima dată la adunare."Ce paşi concreţi poate face Biserica pentru a reînnoi şi reforma procedurile sale, aranjamentele instituţionale şi structurile pentru a permite o mai mare recunoaştere şi participare a femeilor, inclusiv în guvernanţă, procese de luare a deciziilor?", se spune în document.Anul trecut, Francisc a introdus o reformă importantă ce va permite oricărui catolic laic botezat, inclusiv femei, să fie în fruntea majorităţii departamentelor Vaticanului sub o nouă constituţie pentru administraţia centrală a Sfântului Scaun.El a numit de asemenea trei femei într-un comitet anterior format numai din bărbaţi care îl sfătuieşte în alegerea episcopilor în lume.Documentul arată că majoritatea răspunsurilor locale cer ca problema ca femeile să devină diaconi să fie luată în considerare.Diaconii, ca şi preoţii, sunt slujitori hirotoniţi şi trebuie să fie bărbaţi în Biserica de astăzi. Ei nu pot celebra liturghia, dar pot predica, boteza şi ţine slujbe de nuntă şi înmormântare şi administra o parohie cu permisiunea unui episcop.