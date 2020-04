Document de lucru care nu justifica deplasarea

Un roman sub pretextul de a merge la munca, a fost depistat in trafic la Tui si a fost obligat să se întoarcă la Madrid de la A Gudiña (Ourense), unde a fost depistat vineri la prânz. Acesta avea un document de lucru care nu justifica asa cum am mentionat deplasarea, deoarece contractul d emunca la care facea referire acesta inca nu incepea, iar de fapt călătoria era personală.