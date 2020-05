Documentare despre Rembrandt, Michelangelo şi Leonardo, disponibile pe platforma Happy Cinema

Documentare despre Rembrandt, Michelangelo şi Leonardo sunt disponibile pe prima platformă VOD a unui lanţ de cinematografe din România, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Documentarele „Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum”, „Michelangelo: Love and Death” şi „Leonardo from the National Gallery, London” erau programate să fie prezentate de Happy Cinema în martie şi aprilie, potrivit news.ro.

Acum, ele pot fi vizionate online pe play.happycinema.ro. Documentarele sunt subtitrate în limba română, iar costul unei vizionări este de 19 lei.

Documentarul dedicat lui Rembrandt aduce în scenă colecţiile găzduite de Galeria Naţională a Londrei şi Rijksmuseum din Amsterdam.

„Michelangelo - Love and Death” invită într-o călătorie prin muzeele din Florenţa, Roma şi Vatican, pentru a explora măreţia lucrărilor lui Michelangelo.

„Leonardo from the National Gallery, London” surprinde entuziasmul deschiderii la Londra a celei mai mari colecţii de picturi semnate de Leonardo da Vinci.

Platforma dezvoltată de Happy Cinema va fi îmbogăţită permanent cu noi titluri, atât filme documentare, cât şi artistice.

Happy Cinema este al doilea lanţ de cineplexuri ca acoperire naţională şi este un brand construit cu un capital 100% românesc. Cinematografele din Bucureşti, Bacău, Buzău, Bistriţa, Focşani şi Alexandria sunt temporar închise, iar acestea îşi vor relua activitatea în funcţie de reglementările impuse de autorităţi.

Planul de extindere al reţelei de cinematografe nu va fi afectat, urmând ca în viitorul apropiat să se inaugureze Happy Cinema Slobozia şi Happy Cinema în Colosseum Mall din Bucureşti.