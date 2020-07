Documentare spaniole și discuții despre mediu la Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni - Pelicam

O serie de documentare din Spania vor fi prezentate online, în perioada 10 - 19 iulie, în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Pelicam - Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni, informează un comunicat al organizatorilor transmis joi AGERPRES.

Prezentate în premieră naţională, unele proiecţii vor fi urmate de sesiuni Q&A cu realizatorii. Alţi invitaţi spanioli vor avea intervenţii speciale în cadrul dezbaterilor de la Pelicam Talks, conform agerpres.ro.

Printre filmele prezentate în cadrul secţiunii Focus Spania, organizată cu sprijinul Ambasadei Spaniei la Bucureşti, se numără documentarul "Overbooking"/"Turism de masă" (2019) şi "Femeia şi apa"/"La mujer y el agua", câştigătorul Premiului Green Film Network în 2015.

Filmele din cadrul secţiunii vor fi prezentate în proiecţie unică, pe online.pelicam.ro. Accesul este gratuit.

Parte din programul Focus Spania este şi "Descreştere"/"Decrecimiento", dedicat publicului tânăr, care prezintă un model alternativ de dezvoltare, ţinând cont de limitele planetei şi de nevoile reale ale fiinţelor umane. La finalul proiecţiei, cei interesaţi vor putea intra în discuţie cu realizatorii filmului.

Pentru cei mici, în cadrul festivalului, va fi proiectat un program de scurtmetraje curatoriat de Festivalul de Film de Mediu Ecozine din Zaragoza.

Profesionişti din domeniul cinematografiei şi al ecologiei se reunesc şi la ediţia din acest an pentru discuţiile Pelicam Talks, care vor fi prezentate într-o formulă online.

Prima dezbatere va avea loc sâmbătă, de la ora 18,30, cu tema "Turismul de masă şi alternativele posibile", după proiecţia documentarului "Overbooking" (film care concurează pentru Trofeul Pelicam). La discuţie vor participa Bettina Borgfeld - regizoarea filmului "The Price of Paradise" (filmul care va deschide Pelicam 2020), Joe Holles - producătorul documentarului "Overbooking", Christian Baumgartner - profesor în turism sustenabil la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Grisons, Elveţia, şi Laszlo Potozky - preşedintele Fundaţiei pentru Parteneriat.

Pe 18 iunie, de la 18,30, va avea loc dezbaterea cu tema "Biodiversitatea - între extincţie şi reîntoarcerea speciilor", la finalul proiecţiei documentarului "The Last Male on Earth" (film care concurează pentru Trofeul Pelicam). La discuţii vor participa regizorul filmului Floor van der Meulen, Martin Pav - regizorul "Wolves At The Borders" (film din Competiţia Eastern Docs), Rosaleen Duffy - profesor la Universitatea din Sheffield şi director al proiectului BIOSEC şi Monica Vasile - cercetător la Universitatea din Maastricht.

Dezbaterile Pelicam Talks vor fi moderate de George Iordăchescu, antropolog şi cercetător în cadrul proiectului BIOSEC de la Universitatea din Sheffield.

Pelicam este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles cu sprijinul Centrul National al Cinematografiei şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.