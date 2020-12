Documentarele 'Acasă, My Home' și 'colectiv', nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film

Documentarul "Acasă, My Home", în regia lui Radu Ciorniciuc, după un scenariu semnat de Lina Vdovîi, şi documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, au fost nominalizate în luna noiembrie la cea de-a 33-a ediţie a Premiilor Academiei Europene de Film (EFA), eveniment care a început marţi, odată cu lansarea concursului virtual "EFAs at Eight", conform unui articol publicat pe site-ul Reprezentanţei în România a Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

Timp de cinci seri, de marţi până sâmbătă, Academia Europeană de Film sărbătoreşte bogăţia cinematografiei europene şi le aduce un elogiu celor nominalizaţi.

Alături de documentarul "Acasă, My Home", au mai fost nominalizate încă 17 filme sprijinite prin programul Europa creativă MEDIA (programul UE de sprijinire a industriei cinematografice şi audiovizuale europene).

În total, cele 18 titluri finanţate prin acest program au primit în total 30 de nominalizări, iar şase dintre aceste producţii vor concura la premiul aferent categoriei "Cel mai bun film european". Principalele categorii de premii atribuite la galele EFA sunt: cel mai bun film european, cel mai bun regizor european, cel mai bun actor european, cea mai bună actriţă europeană şi cel mai bun scenarist european.

"Druk - Încă un rând" al regizorului Thomas Vinterberg, "Martin Eden", regizat de Pietro Marcello, şi "Corpus Christi", de Jan Komasa conduc clasamentul producţiilor care au primit cele mai multe nominalizări şi vor concura fiecare la patru categorii.

UE a investit peste 3 milioane de euro prin programul Europa Creativă MEDIA pentru a sprijini dezvoltarea, promovarea şi distribuţia acestor 18 filme. Pe lângă premiile la categoriile principale, ceremonia va include şi anunţarea celor trei finalişti ai unui nou format al Premiului LUX decernat de Parlamentul European, ce va fi votat şi de către public.

Acestei iniţiative, care a aparţinut iniţial exclusiv Parlamentului European în parteneriat cu Comisia şi cu Europa Cinemas, i s-a alăturat recent şi Academia Europeană de Film, iar iniţiativa include acum şi votul publicului, astfel încât un public european mai larg să descopere un număr mai mare de filme europene. Premiul îşi menţine mai mult ca niciodată obiectivul de a aduce cinematografia europeană în atenţia tuturor, precum şi rolul său în diseminarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

Marea gală EFA 2020 va avea loc într-un format virtual sâmbătă, 12 decembrie, şi va fi difuzată în direct pe site-ul EFA.