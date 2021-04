Documentarul 'Francesco', despre Papa Francisc, va fi difuzat de Discovery Channel

Documentarul „Francesco”, regizat de Evgeny Afineevsky, cineast nominalizat la Oscar pentru „Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom”, va fi difuzat de Discovery Channel pe 5 aprilie.

„Francesco” dezvăluie un lider global care abordează situaţii complexe şi dificile cu umilitate, înţelepciune şi generozitate către toată lumea, potrivit news.ro.

Documentarul duce privitorul într-o călătorie care accentuează empatia de care dă dovadă Papa Francisc, un lider care continuă să inspire şi să dea speranţă oamenilor într-un moment extraordinar din vieţile noastre. „Francesco” abordează subiecte precum încălzirea globală, refugiaţii şi imigranţii, emanciparea femeilor, abuzurile sexuale, LGBTQ, pandemia şi multe altele care figurează în ştirile de zi cu zi. Documentarul examinează felul în care oamenii pot lua iniţiativa pentru a face tranziţia spre un nou mod de viaţă în secolul 21.

„Francesco”, care a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Roma de anul trecut, poate fi urmărit pe Discovery Channel luni, 5 aprilie, de la ora 22:00.

Pe lângă accesul fără precedent alături de Papa Francisc, el oferă mai multe detalii despre viaţa acestuia prin interviuri cu cei care i-au fost şi îi sunt alături, inclusiv cu nepotul său, Jose Ignacio Bergoglio, cu Papa Benedict al XVI-lea, precum şi cu Juan Carlos Cruz, victimă şi activist al celor care au trecut prin abuzuri sexuale, dar şi cu călugăriţa Norma Pimentel, care luptă pentru refugiaţii din Statele Unite.

„Francesco” este un documentar original Discovery, regizat şi produs de Evgeny Afineevsky. Documentarul este produs de Afineevsky-Tolmor Production alături de UCLA School of Theater, Film and Television (UCLA TFT), PFX - Postproduction and Visual Effects Studio şi în asociere cu Diamond Docs.