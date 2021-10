Documentarul 'Pentru mine tu eşti Ceauşescu' va fi proiectat la două festivaluri: este prezentată o imagine a moştenirii fostului lider comunist

Documentarul „Pentru mine tu eşti Ceauşescu”, în regia lui Sebastian Mihăilescu, va fi proiectat luna aceasta în selecţia oficială a programelor festivalurilor DocLisboa şi Ji.hlava, informează News.ro.

„Pentru mine tu eşti Ceauşescu” este un melanj experimental de documentar şi ficţiune, un portret al noii generaţii în încercarea de a găsi motivaţia din spatele acţiunilor tânărului Nicolae Ceauşescu, acum când acceptarea socială şi dorinţa de a fi important sunt la fel de prezente ca în anii ‘30.

Documentarul regizat de Sebastian Mihăilescu va fi proiectat în competiţia internaţională a Festivalului DocLisboa (21-31 octombrie), concurând şi pentru distincţia New Talent Award pentru lungmetraj de debut.

Filmul va fi proiectat în secţiunea competiţională internaţională Opus Bonum din cadrul celei de-a 25-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Documentar Ji.hlava, ce va avea loc în perioada 26-31 octombrie, la Jihlava (Cehia).

„Pentru mine tu eşti Ceauşescu” este un film experimental în care tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 22 de ani, provenind din medii diferite, participă la audiţii pentru rolul lui Nicolae Ceauşescu în tinereţe, la mijlocul anilor 1930, încercând să găsească motivaţia din spatele acţiunilor sale.

Adolescenţii pozează ca în fotografiile de arhivă, transformând în ficţiune o serie de documente oficiale şi acţionând unii asupra celorlalţi. Ei se raportează la Nicolae ca la un personaj de ficţiune, fără idei preconcepute, însuşindu-şi caracteristicile sale în funcţie de pasiunile lor, prin prisma clişeelor din cinematografia comercială.

Rezultatul este un portret al noii generaţii şi o imagine a moştenirii fostului lider comunist român, acum când reţelele de socializare au la bază aceeaşi dorinţă de preamărire specifică anilor ‘30.

„În acest film hibrid am incorporat anacronismul, am asumat inexactităţile, iar lipsa distincţiei dintre discuţiile premergătoare, pregătiri, interviuri şi reconstituirile propriu-zise creează o disjuncţie între dialog şi mizanscenă şi amestecă temporalităţile fără a le distruge. Prin acest minimalism al mizanscenei, filmul pune accentul pe teatralitate în locul veridicităţii descrierii sale istorice, subminează convenţiile formale ale documentarului ca garanţii ale autenticităţii, îşi asumă procesul material al reconstituirii şi convingerile autentice ale participanţilor prin angajamentul personal al acestora. Astfel, interpretările lor constituie dovada persistenţei trecutului, a continuităţii acestor mentalităţi şi a relevanţei sale în prezent”, explică regizorul Sebastian Mihăilescu, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Din distribuţia filmului fac parte actori profesionişti şi neprofesionişti: Denis Duma, Dan Hudici, Ionuţ Amador Motoi, Mario Sandrino Rădulescu, Mihai Topalov, Cristiana-Alexandra Gheorghe, Cristina Parancea, Alin Ilie Grigore, Zhang Florin-Zhiyuan.

Producătorii filmului sunt Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe şi Robert Fiţa.

Documentarul este produs de Wearebasca, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune.

Wearebasca a mai produs scurtmetraje precum „Scor alb”, regia Marius Olteanu, „Extrasezon”, regia Ioachim Stroe, „Miss Sueño”, regia Radu Potcoavă, documentare, dintre care amintim „Reţeaua”, „Maria”, „Procesul” şi lungmetrajul de ficţiune „Monştri.”, regizat de Marius Olteanu.

Sebastian Mihăilescu (n. 1983) este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (promoţia 2013), precum şi al unui master în regie de film la aceeaşi universitate. Filmul său de absolvire, „Apartament interbelic, în zonă superbă, ultracentrală” (scurtmetraj; scenariu Sebastian Mihailescu & Andrei Epure; produs de HiFilm) a fost proiectat în premieră în 2016 la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno - Pardi di Domani Competition. A mai fost proiectat la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) şi la Film Lincoln Center din New York, în cadrul New Directors | New Films. A fost de asememenea selectat în cadrul festivalurilor GO Short IFF Nijmegen, Hong Kong IFF, Mons International Love IFF, The Brave Balkans Auteur IFF.

În prezent, el se află în producţie cu debutul în lungmetraj de ficţiune, „Dublă fericire” (scenariu de Sebastian Mihailescu & Andrei Epure; produs de MicroFilm).