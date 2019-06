Documentarul 'Rolling Thunder Revue', un omagiu adus de Scorsese tinereţii lui Bob Dylan, va fi lansat pe Netflix

Regizorul american laureat cu Oscar, Martin Scorsese prezintă, în 'Rolling Thunder Revue', turneul din 1975 al unui foarte tânăr Bob Dylan - un documentar care va fi lansat marţi seară în premieră în SUA, pe platforma de streaming cu abonament Netflix, relatează EFE potrivit Agerpres

Imagini reale ale acestui turneu, al cărui nume dă titlul documentarului, sunt înlănţuite cu interviuri şi declaraţii ale unor personalităţi care au luat parte la el, inclusiv ale unui foarte tânăr Bob Dylan, singurul muzician care avea să câştige premiul Nobel pentru Literatură patru decenii mai târziu.La opt ani după ce nu mai urcase pe scenă, cantautorul american a reunit în 1975 un grup foarte eclectic de artişti pentru a-l însoţi într-un turneu care a cuprins 57 de concerte susţinute în SUA şi Canada.Deşi ar fi putut umple stadioane întregi, Dylan şi prietenii săi artişti, printre care se numărau Joan Baez, Bob Neuwirth şi Roger McGuinn, au preferat să concerteze în săli mici. O decizie care a făcut ca acest turneu, potrivit propriilor afirmaţii ale lui Dylan, să devină "un eşec financiar", însă despre care artistul păstrează amintiri frumoase.Au trecut patru decenii de la această aventură în care artistul de geniu a compus unul dintre cântecele sale cele mai sugestive şi aclamate, 'Hurricane', inspirat din povestea boxerului Robin ' 'Hurricane' Carter, o piesă pe care nu a mai interpretat-o live din 1976.Dylan a reuşit astfel să creeze o legendă care în 2016 avea să-l consacre ca primul muzician din istorie laureat cu Premiul Nobel pentru Literatura. Cu patru decenii înainte de această maximă recompensă, Bob Dylan, cu faţa vopsită în alb pentru a interpreta marea parte a cântecelor din acest turneu, avea deja alură de idol.Unul din momentele cele mai suprarealiste ale documentarului este interviul cu actriţa Sharon Stone, pe care Dylan a invitat-o în 'backstage' la unul din concertele sale şi căreia i-a dedicat una dintre compoziţiile sale cele mai cunoscute, 'Just like a woman'.Filmul documentar nu lasă deoparte nici componenta socială, ilustrând situaţia convulsivă din anii 70 din SUA, în paralel cu derularea turneului. Este pentru a doua oară când Scorsese alege genul documentar pentru a ilustra povestea lui Bob Dylan.Reputatul regizor a mai prezentat în 2005, 'No Direction Home', în care a explorat controversata tranziţie a artistului de la genul folk la muzica rock.