Documentarul Zelenski: Omul care l-a înfruntat pe Putin, difuzat duminică de Discovery Channel

Discovery Channel va difuza duminică, 27 martie, o serie de programe despre războiul din Ucraina. Seara va începe cu documentarul „Zelenski: Omul care l-a înfruntat pe Putin”, la ora 22.00. Acesta va fi urmat de „Evadare din Irpin”, „Cazul otrăvirilor din Salisbury” şi de o ediţie special editată a concertului „Împreună pentru Ucraina” care a avut loc weekendul trecut, potrivit news.ro.

„Zelenski: Omul care l-a înfruntat pe Putin” este un documentar nou, de 30 de minute, care îl prezintă pe preşedintele Ucrainei. Programul va pune în lumină copilăria sa, viaţa dinainte să devină Preşedinte şi poziţia sa curentă de lider al unei ţări sub asediu.

„Evadare din Irpin”

Michał Przedlacki este un jurnalist care a plecat în Ucraina în urmă cu o săptămână. Obiectivul său a fost să prezinte armata ucraineană şi rezistenţa civilă, precum şi pericolul generat de agresiunea armatei ruse şi înfruntat de oameni de rând, de la faţa locului. Podul demolat din Irpin, de lângă Kiev, a devenit unul dintre simbolurile acestui război şi reprezintă singura cale pentru femei, copii şi vârstnici de a evada de bombele şi gloanţele ruseşti.

Împreună pentru Ucraina - concert de binefacere desfăşurat pe 20 martie în Polonia

Discovery a susţinut Ucraina prin concertul de binefacere unic ţinut duminică, pe 20 martie, în Łódź, Polonia. Pe scenă au urcat artişti polonezi şi ucraineni cu un scop comun: strângerea de fonduri pentru victimele războiului. Artiştii au performat în faţa unui public de 12.000 de oameni şi a milioanelor de urmăritori TV şi online. Evenimentul live a fost difuzat pe Discovery Channel în 50 de ţări, inclusiv în Europa Centrală şi de Est, dar şi SUA. Peste 2 milioane de dolari au fost strânşi, iar donaţiile continuă să crească. Discovery a făcut o donaţie directă de 500.000 de dolari şi a veniturilor obţinute în România şi Polonia din calupul publicitar dinaintea concertului.

„Cazul otrăvirilor din Salisbury” - În 2018, agentul dublu Sergei Skripal şi fiica sa au fost otrăviţi în Salisbury, Anglia. Folosind noi dovezi, oamenii implicaţi în caz relatează povestea evenimentului tragic ce a transformat un orăşel în centrul global al unei crime.

Program complet duminică, 27 martie:

22:00 „ZelenskI: Omul care l-a înfruntat pe Putin” (Zelenskyy: The Man Who Took On Putin)

Povestea lui Volodymyr Zelenskyy, actorul de comedie devenit în mod surprinzător preşedintele Ucrainei şi imaginea naţiunii sale în lupta împotriva invaziei ruseşti.

22:26 „Evadare din Irpin” (The Escape From Irpin)

Jurnalistul Michał Przedlacki relatează din Ucraina, prezentând condiţiile din teren pentru rezistenţa ucraineană şi civilii care încearcă să scape de înaintarea trupelor ruseşti.

22:55 „Cazul otrăvirilor din Salisbury” (The Salisbury Poisonings)

Persoane implicate în acest caz şi noi dovezi explozive dezvăluie povestea otrăvirii spionului rus Sergei Skripal şi a fiicei lui, în Salisbury, Anglia.

00:00 Împreună pentru Ucraina (Together With Ukraine)

Cele mai mari vedete ale muzicii poloneze şi ucrainene se reunesc pentru un concert de binefacere special. Toate încasările vor fi donate unor organizaţii caritabile, în sprijinul victimelor războiului.