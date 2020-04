Doi arbitri internaţionali de baschet din Italia, în prima linie a luptei contra virusului Covid-19 ca doctori

Doi arbitri internaţionali de baschet din Italia, Silvia Marziali şi Guido Giovannetti, s-au dedicat ocupaţiei lor de bază, de medic, pentru a ajuta în lupta contra pandemiei de coronavirus care în Italia a produs peste 105.000 de îmbolnăviri şi peste 12.000 de decese, informează FIBA.

''Acum situaţia este foarte dificilă şi schimbătoare de la zi la zi. Guvernul cere mereu mai mult ajutor de la doctori. În cazul meu, eu lucrez în spitalul de la Bari şi iniţial eram la cardiologie, dar acum am fost mutat într-o secţie diferită pentru pacienţii cu Covid-19. Problema reală este că nu ştim când se va termina, pentru că în anumite părţi ale Italiei, ca Lombardia, Milano, situaţia a atins deja nivelul maxim, dar ne temem de ce va fi în sud. Poate că oamenii care s-au mutat din nord în sud au ajutat la răspândirea virusului. Chiar nu ştim, dar cifrele arată o creştere a cazurilor'', a declarat Giovannetti, arbitru cu ecuson FIBA din 2017, potrivit Agerpres.ro.

Marziali, care a studiat medicina la Roma şi are licenţa în cardiologie, şi-a schimbat des locul de muncă în ultimul timp. A lucrat la spitalul din oraşul ei natal Fermo, apoi pentru serviciul de ambulanţă şi urgenţă de la Roma, iar acum pentru ministerul sănătăţii la Civitavecchia, oraşul port al zonei metropolitane Roma.

''Când devii medic, faci o promisiune. Şi o onorezi în fiecare zi prin munca ta şi mai ales când este o urgenţă. Faci un jurământ pentru a-i ajuta pe ceilalţi. Când a început pandemia, am vrut cu adevărat să ajut. Am făcut orice. Orice puteam face, am făcut. Nu a contat că a trebuit să mă mut în nordul Italiei, unde este cu adevărat un dezastru, o catastrofă. Munca este mereu grea şi facem ture lungi. Acum ai temerea că poţi aduce virusul în familia ta şi că, de asemenea, te poţi fi infecta'', a spus la rândul ei Marziali.

Riscul contagiunii este mereu prezent, dar Giovannetti compară situaţia cu cea de pe terenul de baschet: ''Există puţină teamă, dar este ca atunci cânt mă concentram să arbitrez. Să fiu calm şi liniştit, să fac faţă, pentru că nu ai altă opţiune. De asemenea, dacă există probleme cu combinezoanele pe care le porţi din cauză că sunt contagioase, trebuie să faci faţă, chiar dacă nu este comod''.

Giovannetti, care provine dintr-o familie de medici, a studiat la Perugia şi vrea să calce pe urmele părinţilor săi: ''Părinţii mei sunt doctori, dar nu m-au obligat să urmez cariera lor, a fost alegerea mea. De tânăr, mi-am dorit asta, visul meu era să fiu doctor, să lucrez cu pacienţii şi să ajut lumea. Mereu am vrut să fac mai mult, să ofer mai mult decât o terapie simplă şi medicamente. Vreau să am un schimb adevărat de gânduri şi sentimente cu ei. Baschetul este o mare pasiune a mea şi în general este important să ai un echilibru bun între sport şi munca ta''.

Marziali, al cărei tată este medic, a adăugat că baschetul a ajutat-o să fie un om mai echilibrat: ''Baschetul mi-a dat şansa de a avea o minte deschisă, să mă provoace, să mă facă o persoană mai bună, să mă dedic. Mulţumită FIBA, am descoperit cu adevărat Europa, am întâlnit mulţi oameni din alte ţări, iar aceste aspecte sunt foarte importante pentru mine. M-au ajutat să fiu o persoană mai bună''. Ea a devenit prima femeie din Italia arbitru internaţional FIBA, în octombrie 2017, la vârsta de 29 ani, la câteva zile după ce a absolvit facultatea de medicină.