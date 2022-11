Doi bărbaţi cercetaţi după ce au fost depistaţi în trafic sub influenţa opiumului, respectiv a cocainei

"Poliţiştii Biroului Rutier Giurgiu împreună cu cei din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală a municipiului Giurgiu au depistat un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, din municipiul Giurgiu, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, care a indicat valoarea pozitivă la substanţa opium, acesta fiind condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii prezenţei în organism a substanţelor psihoactive. La scurt timp, în cadrul aceleiaşi activităţi de verificare în trafic, poliţiştii rutieri au depistat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Bucureşti, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive. Şi în această situaţie, conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, care a indicat valoarea pozitivă la substanţa cocaină, acesta fiind condus la spital, în vederea stabilirii prezenţei în organism a substanţelor psihoactive", se arată într-un comunicat de presă, emis joi, de IPJ Giurgiu.În ambele cazuri, poliţiştii giurgiuveni au întocmit acte de cercetare penală, în care sunt continuate cercetările, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive.