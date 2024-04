Doi dintre fiii lui John Lennon şi Paul McCartney au lansat împreună un cântec / VIDEO

Duoul McCartney -Lennon s-a reformat cu ocazia unui cântec: James McCartney şi Sean Ono Lennon, fii ai celor doi membri celebri din componenţa trupei The Beatles, au compus împreună "Primrose Hill", un single lansat în urmă cu câteva zile şi care îi încântă deja pe fanii părinţilor lor iluştri, informează AFP, potrivit Agerpres.

Lansarea acestui cântec a fost anunţată vinerea trecută de James McCartney, solistul piesei. "'Primrose Hill' a sosit! Sunt foarte încântat să împărtăşesc cu voi cel mai recent cântec al meu, compus împreună cu prietenul meu drag Sean Ono Lennon", a scris el pe Instagram. Mesajul însoţeşte un selfie în tonuri de sepia ce îi prezintă pe cei doi muzicieni, care seamănă foarte mult cu taţii lor.

"Odată cu lansarea acestui cântec, avem cu adevărat sentimentul că asigurăm o continuitate", a adăugat cântăreţul.

Titlul piesei face trimitere la numele unui cartier de lux din Londra, care domină peisajul capitalei britanice şi unde numeroase staruri, inclusiv Paul McCartney, deţin locuinţe.

Cântecul este o baladă cu accente melancolice, în care influenţele celor două staruri ale grupului din Liverpool - care proveneau din cartiere modeste din acest oraş muncitoresc din nordul Angliei - sunt mai mult decât evidente.

Noul single nu i-a lăsat indiferenţi pe admiratorii trupei The Beatles pe reţelele de socializare.

"Dacă închideţi ochii, auziţi aceleaşi voci!", cea a lui John Lennon (asasinat în 1980) şi a lui Paul McCartney, a scris un admirator pe Instagram.

"Nu m-aş fi gândit niciodată că voi asculta un nou cântec semnat Lennon-McCartney în 2024", a adăugat un alt admirator.

Paul McCartney, în vârstă de 81 de ani, a promovat el însuşi noul single şi l-a felicitat pe fiul său pe contul lui de pe reţeaua de socializare Facebook: "Fiul meu James a lansat un nou cântec intitulat 'Primrose Hill'. Ascultaţi-l! Multă dragoste pentru Sean Ono Lennon, care a scris împreună cu el această piesă".

Călcând pe urmele părinţilor lor, James McCartney, în vârstă de 46 de ani, şi Sean Ono Lennon, în vârstă de 48 de ani, şi-au construit amândoi cariere în industria muzicală, primul colaborând în special la albumele tatălui său, fiind însă departe de succesul global al trupei The Beatles.

La sfârşitul anului trecut, un cântec inedit al trupei The Beatles, "Now and Then", reconstituit pe baza unei înregistrări vechi cu ajutorul inteligenţei artificiale, a reaprins fenomenul "Beatlemania", urcând până pe prima poziţie în clasamentul descărcărilor online şi al ascultărilor muzicale din Regatul Unit.