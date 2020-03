Doi foşti pacienţi la Spitalul Gerota, internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

Două persoane care au fost externate în ultimele două săptămâni de la Spitalul "Gerota" din Bucureşti şi care s-au aflat de atunci în izolare la domiciliu în localităţi din judeţul Olt au fost internate marţi seara la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului Olt, potrivit Agerpres.

Prefectura Olt precizează că pacienţii sunt asimptomatici şi au fost internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, sub supravegherea medicilor care cunosc istoricul epidemiologic al cazurilor şi au luat măsuri pentru gestionarea corectă a situaţiei.

"Cazurile la care mass-media locală face referire, doi cetăţeni din judeţul Olt care au fost internaţi la spitalul din Bucureşti, s-au aflat în izolare la domiciliu, sub supravegherea forţelor de ordine publică, asigurându-se un control permanent la locaţiile în care se instituise măsura izolării la domiciliu, neexistând, sub nicio formă, în urma anchetei, vreo suspiciune că persoanele izolate ar fi părăsit domiciliul. Precizăm că pacienţii nu prezintă simptomatologie specifică infectării cu COVID-19 şi, conform procedurilor, aceştia au fost transportaţi cu Autovehiculul Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM) din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, transport însoţit de o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Olt şi au fost internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, sub supravegherea medicilor care cunoşteau istoricul epidemiologic, luându-se toate măsurile necesare în vederea asigurării unei gestionări corecte a situaţiei", se arată în comunicatul Prefecturii Olt.

Prefectura Olt notează că în judeţ situaţia epidemiologică "este ţinută sub control".

"Subliniem încă o dată că instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiei actuale generate de virusul COVID-19 acţionează cu maximă responsabilitate, potrivit competenţelor, aplicând toate măsurile prevăzute de lege şi Ordonanţele Militare, aspect confirmat şi de faptul că, până la această dată, pe raza judeţului Olt, situaţia epidemiologică este ţinută sub control", subliniază sursa citată.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este pregătit începând de marţi să primească pacienţi cu forme uşoare sau medii de COVID-19, având o capacitate de 25 de locuri în două corpuri de clădire, în saloane cu grup sanitar propriu, potrivit managerului unităţii spitaliceşti, Cătălin Rotea.