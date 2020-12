Doi medici rezidenţi ATI şi 15 studenţi de la UMF Craiova, detaşaţi la Spitalul Slatina

Doi medici rezidenţi ATI anul V de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova au fost detaşaţi pentru o perioadă de şase luni la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, la acest spital fiind repartizaţi şi 15 studenţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Craiova, a anunţat Prefectura Olt într-un comunicat remis miercuri AGERPRES.

Alţi 15 studenţi de la UMF Craiova au fost repartizaţi pentru voluntariat la Spitalul Municipal Caracal (10 studenţi) şi la Spitalul Orăşenesc Balş (cinci studenţi).

Potrivit managerului SJU Slatina, Dan Stana, unul dintre medicii rezidenţi detaşaţi de la Craiova a început deja activitatea la spitalul slătinean, iar al doilea medic rezident este aşteptat săptămâna viitoare.

Studenţii la Medicină care au fost repartizaţi la Slatina vor încheia contractele de voluntariat în cursul acestei săptămâni şi îşi vor desfăşura activitatea la Unitatea de Primiri Urgenţe, la Secţia de boli infecţioase şi la Secţia ATI.



Din cei 15 studenţi repartizaţi pentru voluntariat la SJU Slatina şi-au exprimat disponibilitatea pentru asemenea activitate la această unitate medicală 11 studenţi, cărora spitalul le va asigura cazare şi masă, iar de la Inspectoratul pentru Situaţi de urgenţă vor beneficia de un premiu lunar de 2.500 de lei şi de un premiu suplimentar de 20 de lei pe zi.



"Şi-au exprimat disponibilitatea să vină la Slatina 11 studenţi de la UMF Craiova, urmează să încheie mâine (joi n.r.) contractele de voluntariat cu ISU. Cinci dintre studenţi îşi vor desfăşura activitatea la UPU, patru la Boli infecţioase şi doi la ATI. ei vor lucra sub supravegherea unui medic. Va fi şi pentru spital un efort semnificativ, pentru că le vom asigura cazare şi masă, le-am şi făcut rezervare la hotel, astfel încât să beneficieze de condiţii decente", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, managerul SJU Slatina.



Dan Stana a subliniat că spital are cel mai mult nevoie de medici, mai ales pentru ATI, unde se asigură două linii de gardă, având în vedere că unitatea medicală are şi secţie ATI pentru pacienţii cu COVID-19, unde sunt opt paturi.



"La SJU Slatina este permanent medic la ATI, avem două linii de gardă, astfel încât pentru pacienţii cu COVID-19, pentru care sunt opt paturi de ATI, este prezent medic 24 de ore din 24", a spus Dan Stana.



La SJU Slatina sunt 88 de patru pentru pacienţii confirmaţi cu noul coronavirus şi 16 paturi pentru pacienţi cu suspiciune de COVID-19. Miercuri erau internaţi la SJU Slatina 77 de pacienţi confirmaţi cu COVID-19, dintre care opt la ATI, iar alţi 16 pacienţi erau internaţi cu suspiciune de COVID-19.