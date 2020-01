Doi primari de la PSD au renunțat la pensiile speciale: Au semnat o declarație la notar

Primarii comunelor Crângurile și Produlești din județul Dâmbovița au renunțat, prin declarație semnată la notar, la pensiile speciale. „Nu o merităm, nu am fost pe front. Nu sunt bani nici de pensii normale”, a spus unul dintre ei, anunță MEDIAFAX.

Primarul comunei Crângurile, Costin Barbu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a dat o declarație la notar prin care a renunțat la pensia specială, despre care afirmă că „nu o merită”.

„Nu m-a obligat nimeni. Consider că nu o merităm, nu am fost pe front, într-un război mondial, nici merite deosebite. Nu sunt bani nici de pensii normale. Sunt tânăr, să-mi dea Dumnezeu sănătate”, a declarat Barbu. Acesta are 40 de ani și este la primul mandat de primar, fiind membru PSD.

Și primarul comunei Produlești, George Georgescu, a renunțat la pensia specială, tot prin declarație la notar.

„Pur și simplu a fost decizia mea. Nu mi se pare normal, în condițiile în care copiii nu au alocații. Așa am considerat că e normal”, a afirmat George Georgescu.

Primarul comunei Produlești se află la al treilea mandat, fiind și el membru PSD.