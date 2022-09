DokStation Music Documentary Film Festival: Poveşti despre Cesária Évora, a-ha, Kate Bush, Leonard Cohen şi Jim Morrison, între 21-25 septembrie la Bucureşti

Cele mai noi filme despre muzică se văd la DokStation, ajuns la a şasea ediţie, singurul festival din ţară dedicat documentarelor muzicale revine, în perioada 21-25 septembrie, cu o selecţie de 29 de filme, majoritatea în premieră naţională, ce vor fi proiectate în mai multe spaţii din Bucureşti, potrivit news.ro.

Sinéad O’Connor, Cesária Évora, Sheryl Crow, a-ha, Kate Bush, Leonard Cohen şi Jim Morrison sunt doar o parte dintre artiştii ale căror poveşti vor putea fi urmărite pe marele ecran şi la volum maxim, în cadrul DokStation Music Documentary Film Festival, la Control Club, Apollo111, Expirat şi Grădina cu Filme.

Programul proiecţiilor şi evenimentelor conexe este disponibil la: www.dokstation.ro. Biletele s-au pus în vânzare prin Eventbook.ro.

A şasea ediţie DokStation debutează miercuri, 21 septembrie, de la ora 18.00, la Control Club, cu proiecţia în premieră naţională a documentarului "Anonymous Club" (2021), despre cantautoarea australiană Courtney Barnett. În aceeaşi seară, scena underground autohtonă este reprezentată prin documentarul "Swamp City" (2021), proiecţia fiind însoţită de un concert al trupei cult timişorene Arc Gotic.

Joi, 22 septembrie, DokStation continuă cu filme despre curentul grunge şi indie, dar şi cu documentare despre artişti consacraţi: Bryan Ferry şi a-ha la Apollo111 Teatrul, Leonard Cohen la Control Club, Patti Smith şi Sinéad O’Connor la Grădina cu Filme. În paralel, proiecţia în premieră naţională a documentarelor "Cesária Évora" (2022) şi "Between Times and Worlds – A Musical Journey Through Romania" (2022) va fi însoţită de un concert al Corinei Sîrghi alături de Taraful Jean Americanu, la Expirat – Halele Carol.

Programul DokStation de vineri, 23 septembrie, aduce, în premieră, filme cu şi despre cantautorul englez Paul Weller şi legenda funk Rick James, la Apollo111, artistul de origine algeriană Rachid Taha şi vedeta britpop Damon Albarn, la Control Club, americanii Dinosaur Jr. şi britanicii Talk Talk, la Expirat; la Grădina cu Filme, o seară dedicată vocilor feminine: Kate Bush şi Sheryl Crow.

Sâmbătă, 24 septembrie, DokStation continuă cu premiere: filme despre artistul francez Sébastien Tellier şi legendarii Bee Gees, la Apollo111, o seară alternative rock cu documentare despre trupele dEUS şi IDLES, la Control Club, dar şi întâlniri inedite cu legendele classic rock Jim Morrison şi King Crimson, la Grădina cu Filme.

Programul de sâmbătă aduce şi două producţii despre formaţii ucrainene îndrăgite: "Dakh Daughters: ROSES – Film Cabaret" (2020) şi "DakhaBrakha: On the Road" (proiecţie în premieră a unei versiuni rough cut, filmul urmând să fie finalizat în 2023), ce vor fi prezentate la Expirat – Halele Carol.

DokStation se încheie duminică, 25 septembrie, la Control Club, cu două lungmetraje documentare în premieră: "Other, Like Me: The Oral History of COUM Transmission & Throbbing Gristle" (2020) şi "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan" (2020) - un film emoţionant despre frontman-ul trupei irlandeze The Pogues.

DokStation Music Documentary Film Festival, singurul festival de documentare muzicale din România, este conceput să atragă comunităţi largi din diverse sectoare ale Capitalei, combinând două dintre cele mai populare arte - filmul şi muzica - , prin proiecţii de filme documentare muzicale şi concerte live, în clădiri cu istorie şi tradiţie, dar şi în spaţii neconvenţionale.

A şasea ediţie DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca şi Asociaţia DokStation.