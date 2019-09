Doliu - Actorul Aron Eisenberg a murit

Actorul Aron Eisenberg, cunoscut pentru rolul lui Nog din seria "Star Trek: Deep Space Nine ", a murit sâmbătă, la vârsta de 50 de ani, soția lui, Malissa Longo, confirmând decesul pentru variety.com, scrie Mediafax.

Cauza morții nu a fost dezvăluită, dar actorul s-a confruntat pe parcursul vieții cu mai multe probleme de sănătate, născându-se cu un singur rinichi. Actorul a fost nevoit să treacă de două ori prin operații de transplant.

"Vă anunț cu regret și cu tristețe că soțul și cel mai bun prieten al meu, Aron Eisenberg, a trecut în neființă astăzi. Și-a trăit viața cu integritate și în adevăr. Și-a trăit viața cu pasiune, cu vigoare. Era precum o gură de aer proaspăt, pentru că am știut că întotdeauna voi afla adevărul de la el, chiar și atunci când acesta era neplăcut. M-a făcut să îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, pentru că și el încerca asta din greu. Dorința lui neobosită de a învăța a fost și este o inspirație", a declarat Malissa Longo.

Malissa și Eisenberg s-au căsătorit în decembrie 2018, mariajul lor durând nouă luni.

Citește și: Gheorghe Dincă s-a confesat colegilor de celulă: 'Băi, băieți, când arzi un cadavru...'

"Chiar dacă, pe hârtie, mariajul nostru a avut o durată scurtă, inimile noastre au fost căsătorite pentru mult mai mult timp. Voi fi mereu recunoscătoare pentru timpul pe care l-am petrecut împreună. Cinci ani s-au simțit ca o viață întreagă, în cel mai bun mod posibil", a adăugat Longo.

Actorul are doi copii: pe Christopher, în vârstă de 20 de ani și pe Nicholas, de 22 de ani.

Aron Eisenberg a mai apărut în producții ca "Amityville IV: The Evil Escapes" (1989) și "Minunata lume noua/ Brave New World"(1998).

Totodată, actorul american a fost gazda unor emisiuni precum "The Wonder Years" și "Tales from the Crypt".