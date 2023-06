Doliu imens în lumea modei: Stephan Pelger a fost găsit spânzurat în propria locuință

Stephan Pelger, un designer român în vârstă de 43 de ani, a încetat din viață. El a fost descoperit decedat în atelierul său situat în Sectorul 2 din București.

La data de 8 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că într-o locuință, din Sectorul 2, se află o persoană decedată.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei.

În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri.

Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.

Persoana s-a dovedit a fi Stephan Pelger, un celebru creator de modă român.

Recent, Stephan Pelger a anunțat că a părăsit clinica de dezintoxicare în care a ales să se interneze. El a mărturisit că a suferit de insomnie cronică și consuma într-o zi nu mai puțin de 40 de pastile.

În timpul unei apariții televizate, Stephan Pelger a dezvăluit una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața sa. Designerul a fost răpit și jefuit în timp ce se afla pe Coasta de Azur.

Îmbrăcat și accesorizat cu bijuterii extrem de valoroase, în timp ce se afla la un restaurant în jurul orei 23:00, Stephan Pelger a fost brusc împins într-o mașină de către un bărbat. După aceasta, designerul nu își amintește nimic timp de 11 ore.

Cu o voce încărcată de emoție, Stephan Pelger a făcut dezvăluiri uluitoare. El a relatat că autoritățile l-au descoperit în portbagajul unei mașini, într-un șanț, la aproximativ 40 de kilometri distanță de Cannes, în jurul orei 9 dimineața. În momentul în care a fost găsit, bărbatul fusese jefuit și lăsat în lenjerie intimă.

"La momentul respectiv, purtam bijuterii în valoare de 150.000, 200.000, dintre care jumătate erau ale mele personal, iar cealaltă jumătate erau împrumutate. Pe Coasta de Azur, mafia este din ce în ce mai prezentă în astfel de locuri, urmărind oamenii în restaurante și încercând să-i răpească și să-i jefuiască. Povestea mea a fost una extrem de ciudată. În acea seară, prietenele mele, cu care luasem cina, plecaseră cu zece minute înainte, însoțite de șoferul lor personal. Eu am chemat propriul meu șofer, iar când am ieșit pe ușa clubului, am fost brusc împins. După aceea, nu îmi mai amintesc nimic timp de 11 ore. M-am trezit în portbagajul unei mașini, la aproximativ 40 de kilometri de Cannes, unde am fost găsit într-un șanț de către poliție."

"Ei m-au găsit în jurul orei 9 dimineața. Conform înregistrărilor video, am părăsit restaurantul la ora 11 seara, moment în care se poate vedea cum sunt împins într-o mașină de către un bărbat. După aceasta, nu se mai știe nimic până la ora 9 dimineața, când serviciile de salvare și poliția m-au găsit în chiloți, fără bijuterii", a mărturisit Stephan Pelger.