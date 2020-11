Doliu în lumea comediei britanice - Actorul şi comediantul britanic John Sessions a murit la 67 de ani

Actorul şi comediantul britanic John Sessions a decedat în locuinţa sa din sudul Londrei în urma unei probleme cardiace, a anunţat marţi agentul său, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Sessions a murit în ziua anterioară, a declarat Alex Irwin, adăugând că actorului i se va simţi foarte mult lipsa.

John Sessions, care avea 67 de ani, s-a născut în Scoţia şi a devenit cunoscut datorită apariţiilor sale regulate în mai multe serii de televiziune, printre acestea numărându-se "Spitting Image" şi "Whose Line Is It Anyway?".



Actorul a jucat de asemenea în spectacole solo pe scena teatrului londonez din West End, în anii 1980.