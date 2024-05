Doliu în lumea filmului! Regizorul care i-a descoperit pe Martin Scorsese și Robert De Niro a murit la vârsta de 98 de ani

Regizorul şi producătorul american Roger Corman, cunoscut pentru filmele sale cu buget redus lansate într-un ritm vertiginos, a murit la vârsta de 98 de ani, a anunţat sâmbătă familia sa, citată de presa din Statele Unite.

Familia lui Roger Corman a anunţat că regizorul a murit joi în locuinţa sa din Santa Monica, un oraş din California, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Legendara lui capacitate de a utiliza la maximum valoarea unui dolar i-a permis să conceapă şi să creeze cu rapiditate filme de epocă şi epopei SF cu bugete care nu ar acoperi nici măcar costurile de hrană ale unui studio de filmare modern", potrivit biografiei sale de pe site-ul premiilor Oscar."Datorită ingeniozităţii sale, energiei debordante şi iubirii lui profunde pentru cinema, Roger Corman a realizat mai multe filme decât oricine altcineva", precizează acelaşi site.Lui Roger Corman îi este atribuită descoperirea unor mari nume ale cinematografiei actuale, cum ar fi Martin Scorsese, Robert De Niro şi Francis Ford Coppola.Dintre filmele pe care le-a produs, "The Fast and the Furious" (1954), "Dementia 13" (1963) şi "Big Bad Mama" (1074) figurează printre cele mai cunoscute.Născut la Detroit, în statul american Michigan, Roger Corman şi-a construit o carieră la Hollywood, lucrând mai întâi ca mesager pentru studioul 20th Century Fox şi, mai târziu, ca scenarist.