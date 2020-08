DOLIU în lumea filmului: a murit actorul din filmele 'The Natural' și 'Cocoon'

Actorul american Wilford Brimley, cunoscut pentru rolurile din „The Natural”, „The Firm” şi „Cocoon”, a murit la vârsta de 85 de ani, scrie Variety.

Agenta lui, Lynda Bansky, a declarat pentru The New York Times că actorul suferea de mai multe luni de o boală a rinichilor şi că a murit pe 1 august, informează News.ro.

De-a lungul carierei, el a colaborat cu regizori la Ron Howard, Barry Levinson, Sydney Pollack şi John Carpenter. A jucat alături de actori ca Robert Redford, în „The Natural” şi „The Electric Horseman”, de Jane Fonda şi Michael Douglas, în „The China Syndrome”, de Sally Field şi Paul Newman, în „Ansence of Malice”, Robert Duvall, în „Tender Mercies” şi Tom Cruise, în „The Firm”.

El a jucat şi în comediile „My Fellow Americans”, alături de Jack Lemmon, James Garner şi Dan Aykroyd, în „In and Out”, alături de Kevin Kline, şi în „Did You Hear About the Morgans?” (2009), cu Hugh Grant şi Sarah Jessica Parker.

Brimley a avut numeroase roluri şi apariţii în producţii de televiziune, în seriale precum „Kung Fu”, „How the West Was Won”, „Our Family” şi „Seinfeld”.

Născut în Salt Lake City, Wilford Brimley a fost călăreţ de rodeo, după ce a efectuat serviciul militar în Marină, a fost gardă de corp a lui Howard Hughes şi şi-a început cariera în showbiz potcovind cai pentru producţiile western.