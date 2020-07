VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 100: Imbecililor! Nu Firea nu vă dă apă caldă!

A apărut episodul 100 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre scandalul apei calde din București și arată că vina este a celor de la PNL, care au în administrare instituțiile care furnizează apa caldă în Capitală.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța PĂCĂNELELOR! S-au întâlnit fătălăii noaptea ca hoții

Din episodul de astăzi:

”Am vrut să mai las subiectul ăsta, un pic, așa, ăsta cu apa caldă din București, că ăștia de la haștag, că PNL tace pe subiect pentru că știu adevărul, dar ăștia haștagii caută subiect de campanie. S-a terminat cu poluarea că este a lui Costică de la Mediu, despre care inclusiv ăștia care sugeau acadeaua până la băț au înțeles că și ăla este corupt și au lăsat-o pe mute. Păi de ce? Rupeți-l pe genunchi pe Costică! De ce ați lăsat-o mai ușor? Unde sunt ONG-urile cu pădurile? Unde-s ăia care ieșeau în stradă pentru orice, care ieșeau cu copacul în spate. Unde sunteți, căcăților? Nicăieri? Păi sunteți plătiți de PNL să tăceți.

Așadar, pe subiectul cu apa caldă am de declarat următoarele: imbecililor, ăștia care plângeți cu apa caldă situația este următoarea, bă, boilor, că am înțeles că trebuie să fie despre Firea în campania asta electorală. Au terminat cu poluarea, au luat-o cu apa caldă, că n-au pe ce altceva să se bată cu Firea. Mă rog! Pentru populație, pentru ăia care mai au creier. Așadar, apa caldă din București merge prin niște țevi, niciun primar al Capitalei n-a putut să sape tot Bucureștiul, oricum nu este în atribuțiile 100% ale primarului, imbecililor! Țevile alea care au 60-70 de ani cedează permanent. RADET-ul, știți ce face RADET-ul? RADET-ul este sub conducerea PNL, după Revoluție în continuu. Pe parcurusul a 30 de ani în loc să schimbe azi un tronson, mâine altul, RADET-ul a cârpit. Acum cedează câte o cârpeală. CET-urile sunt la Ministerul Economiei, care, acum și când mai este cazul bagă în revizie aceste CET-uri. Acum probabil că le vor băga o lună în revizie, că e campanie electorală. Firea nu este responsabilă de apa caldă, că nu ea este în control.

Mai multe în materialul video de mai jos: