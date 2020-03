Doliu în lumea LGBT - A murit dramaturgul Mart Crowley, autor al „Boys In The Band”, piesă emblematică pentru Comunitate

Dramaturgul Mart Crowley, cunoscut pentru piesa „Boys In The Band”, a murit duminică la vârsta de 84 de ani, informează Deadline.com, potrivit news.ro.

Fost asistent al actriţei Natalie Wood, care l-a încurajat să scrie, Crowley a câştigat anul trecut un premiu Tony pentru spectacolul pus în scenă pe Broadway în 2018.

Mart Crowley, homosexual declarat, este recunoscut la nivel internaţional pentru emblematica „The Boys in The Band”. Piesa a debutat în afara Broadway în 1968 şi a fost una dintre primele care au descris viaţa homosexualilor.

Drama urmăreşte un grup de bărbaţi din New York, care se reuneşte pentru o zi de naştere. Piesa a fost, după evenimentele de la Stonewall, ecranizată, în 1970, de William Friedkin.

În 2018, piesa a fost pusă în scenă pe Broadway, cu o distribuţie din care au făcut parte Andrew Rannells, Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Charlie Carver, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington, Robin de Jesús şi Tuc Watkins.

Întreaga distribuţie se va reuni, graţie producătorului Ryan Murphy, pentru o a doua adaptare cinematografică, lansată de Netflix anul acesta.

Crowley a scris o continuare a „The Boys in the Band”, intitulată „The Men from the Boys”. A scris şi a produs „Remote Asylum” şi autobiografia „A Breeze from the Gulf”.

Pe partea de televiziune, a lucrat ca editor de scenariu şi producător la serialul ABC „Hart to Hart”, în anii 1979 şi 1980, dar şi la „There Must Be a Pony” (1986), „Bluegrass” (1988) şi „People Like Us” (1990).