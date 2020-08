Doliu în media: Creatorul emisiunilor Te pui cu blondele?, Mondenii sau Schimb de mame a murit la 47 de ani

Fondatorul comapaniei Paprika Studios, Peter Marschall, s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Producătorul a fost răpus de o boală incurabilă. El a fost cel care a produs show-uri preucm Te pui cu blondele?, Mondenii, Schimb de mame sau Rătăciți în Panama.

Decesul său a fost anunțat pe pagina Paprika Studios, unde foștii colegi au pus ieri un mesaj: „După o lungă luptă împotriva bolii, prietenul și colegul nostru, Peter Marschall, un bărbat care nu numai că a visat, dar și-a îndeplinit și visele, fondatorul Paprika Studios a murit în această dimineață(luni, 10 august n. red)”, scrie printre altele în postare.

De asemenea, Dan Negru a anunțat dispariția lui Marschall.

„A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, "Paprika Entertainment" , showul " Te pui cu Blondele", cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România. "Schimb de mame", "Cireașa de pe tort", "Mondenii", "Rătăciți in Panama" sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani... Și 5 copii...”, a spus Dan Negru.