Doliu național în Grecia după incendiile devastatoare - Țara, sub șocul unor descoperiri macabre / IMAGINI TERIBILE

Pompieri continuau miercuri să caute persoane blocate în case sau maşini carbonizate în împrejurimile staţiunilor balneare Mati şi Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morţi şi 187 de răniţi, potrivit unui ultim bilanţ oficial, relatează AFP, conform news.ro.

Catalogat drept o ”tragedie naţională” de presa elenă, dezastrul a avut loc luni după-amiaza, după ce incendiul a izbucnit pe muntele din apropierea Pendeli şi a fost alimentat de rafale de vânt de 100 de kilometri pe oră, răspândindu-se rapid şi invadând Mati, la 40 de kilometri Atena, şi arzând sute de locuinţe.

Rezidenţii au fugit panicaţi către plaja din apropiere, unde mai mulţi dintre ei au fost nevoiţi să rămână timp de mai multe ore în apă, pentru a se salva.

Ţara s-a aflat sub şocul unor descoperiri macabre marţi, mai ales a descoperirii pe acelaşi teren a 26 de persoane carbonizate, inclusiv ”copii mici”.

”Ele au fost găsite înlănţuite în grupuri, într-o ultimă încercare de a se proteja”, a povestit un salvator, Vassilis Andriopoulos.

”NU MAI VREM VICTIME...”

”Am văzut flăcările în faţa ferestrei hotelului, am crezut că va exploda”, a povestit Alina Marzin, în vârstă de 20 de ani, o turistă din Wuppertal (Germania) care se afla în Hotelul Capo Verde la Mati, luni seara, împreună cu părinţii şi fratele său.

Ei au fost evacuaţi câteva ore mai târziu şi transferaţi în portul Rafina, la bordul unor nave de patrulare aparţinând Poliţiei Portuare.

Aproximativ 100 de pompieri, ajutaţi de poliţie şi zeci de voluntari au continuat marţi să caute eventuale victime în această zonă din Atica cuprinsă de flăcări.

Pompierii au primit ”zeci de apeluri” de la persoane aflate în căutare unor rude, potrivit unei purtătoare de cuvânt a serviciului, Stavroula Maliri.

Sute de ingineri de la Ministerul Transporturilor şi din regiune au început să înregistreze pagubele.

”Mă tem că ar putea să existe alte victime şi dispăruţi, mai ales persoane în vârstă”, a declarat pentru AFP un consilier municipal din Rafina, Myron Tsagarakis.

Marţi seara, Guvernul nu a publicat numărul persoanelor date dispărute.

Aceste incendii din Grecia ar putea să le depăşească în victime pe cele care au ucis 77 de persoane în 2007.

Dintr-un total de 187 de persoane spitalizate, 82 primeau în continuare îngrijiri marţi seara - inclusiv zece în stare gravă şi 11 copii, a cărora stare nu provoca îngrijorare.

Un belgian se află între victime, potrivit lui Didier Reynders, ministrul belgian de Externe, dar şi o poloneză şi fiul ei, potrivit varşoviei.

STEAGURI ÎN BERNĂ

Supravieţuitori au petrecut ore de angoasă, într-un nor de cenuşă, la malul apei, în aşteptarea salvatorilor. Cel puţin şase s-au înecat.

Aproximativ 715 persoane au fost evacuate cu nave militare sau private până lîn portul Rafina.

”Astăzi Grecia este în doliu”, a declarat premierul Alexis Tsipras, anunţând, într-un discurs televizat către naţiune, trei zile de doliu naţional. Steagurile vor rămâne în bernă până vineri.

Preşedinţia a anulat festivităţi în vederea sărbătoririi, marţi, a întoarcerii la democraţie în Grecia, în iulie 1974. Ministerul Finanţelor a deblocat 20 de milioane de euro ”pentru a aborda nevoi iminente ale primăriilor şi cetăţenilor afectaţi”.

Un purtător de cuvânt al Guvernului a anunţat exonerări de la taxa funciară pe 2018 a cetăţenilor şi familiilor afectate, dar şi indemnizaţii.

Un oraş plin de pini, Mati a fost cel mai afectat din cauza ”unei înaintări fulgerătoare a focului în ţesutul urban”, a declarat Maliri.

”Mati nu mai există”, a declarat primarul din Rafina, Evangelos Bournous, înregistrând ”peste 1.000 de clădiri şi 300 de maşini” avariate.

Marţi seara, în sectorul Mati, ”focul evolua fără front activ, cu focare dispersate”, potrivit pompierilor.

Însă alt front a reizbucnit în Kineta, în vestul Aticăi, unde luni au avut loc pagube, dar nu victime. Trei noi localităţi din Kineta ”au fost evacuate ca măsură de protecţie”, potrivit unui reprezentant al pompierilor.

AFLUX DE AJUTOARE

Ţara, care a activat mecanismul european de protecţie civilă, primit ajutor - mai ales mijloace aeriene - din partea Spaniei, Franţei, Israelului, Bulgariei, Turciei, Italiei, Macedoniei, Portugaliei şi Croaţiei, iar mesaje de condoleanţe curgeau din străinătate.

”Comisia Europeană (CE) nu-şi va precupeţi eforturile în ajutorarea Greciei”, a anunţat pe Twitter preşedintele Jean Claude-Juncker.

”Durerea sinistraţilor ne afectează pe toţi”, i-a transmis cancelarul german Angela Merkel într-o telegramă lui Tsipras.

Papa şi-a exprimat ”tristeţea profundă”, iar secretarul general al NATO Jens Stoltenberg şi-a exprimat ”solidaritatea” Alianţei.

Guvernul a anunţat că se va ocupa de funeralii şi va adopta măsuri fiscale în favoarea sinistraţilor. Parchetul a deschis o anchetă cu rivire la cauzele incendiilor.

Înainte să izbucnească o polemică pe tema reacţiei aparatului de stat, Guvernul a subliniat că s-a confruntat cu un fenomen ”extrem”, ”asimetric”, potrivit lui Tsipras.

Dimitris Tzanakopoulos a dezvăluit că au existat ”15 puncte de plecare simultane pe trei fronturi diferite” în Atica.

Statele Unite au împrumutat o dronă în vederea survolării regiunii şi ”observării şi detectării oricărei activităţi suspecte”, a adăugat el.

#BREAKING: More then 50 killed is #Greece wildfires; Rescue workers found a small traffic jam in the resort of Mati with all of the cars burnt - 26 found dead at the scene pic.twitter.com/gX7vZlYGsQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 24, 2018

Prayer request for our brethren in #greece

Fires left

Over 100 dead.

More than 200 injured.

We need your prayers my friends! Pray for us.

Pray for the people that lost their lifes. Pray for the families that lost their loved ones..#PrayForGreece #fire #greece pic.twitter.com/Jsynl0V5a6 — ✤ Fr. Cherubim‏ (@pray_for_all) July 24, 2018