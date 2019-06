Doliu - O legendă a muzicii a murit

Trompetistul american Dave Bartholomew, legendă a muzicii din New Orleans şi unul dintre pionierii rock and roll-ului, a murit duminică potrivit mass-media americane citate de EFE, potrivit Agerpres.

Producător, compozitor şi instrumentist, Bartholomew este amintit mai ales pentru colaborarea sa rodnică cu pianistul Fats Domino, alături de care a triumfat în anii '50 punând bazele unei muzici care îmbina ritmurile rhythm and blues cu boogie-woogie şi care avea să stea la baza rock and roll-ului.Trompetistul s-a născut în 1918 la Edgard (Louisiana), o mică localitate de pe malul râului Mississippi şi la 60 de kilometri de New Orleans, oraş în care Bartholomew îşi va desfăşura întreaga sa carieră muzicală devenind o legendă locală.Muzicianul s-a îndrăgostit prima oară de jazz datorită geniul lui Louis Armstrong, o pasiune care l-a determinat încă de tânăr să cânte alături de mai multe orchestre şi trupe din New Orleans.În 1949, l-a cunoscut pe pianistul Fats Domino împreună cu care a compus celebrul cântec 'The Fat Man', care este considerat unul dintre primele succese ale rock and roll-ului.

Tandemul format dintre Fats Domino şi Dave Bartholomew a strălucit în anii 50 în SUA graţie unor piese ca 'Ain't That a Shame' pe care au compus-o împreună. Bartholomew şi-a pus de asemenea semnătura, în calitate de producător, pe cântecul 'Blueberry Hill', care avea să devină una din piesele lor de succes.



Decesul lui Bartholomew presupune o nouă lovitură pentru New Orleans, leagăn al jazzului american şi care în ultimii ani a asistat la dispariţia multora dintre stelele muzicii, precum Dr. John, care a încetat din viaţă în urmă cu trei săptâmâni; Fats Domino, care a murit în 2017 la 89 de ani, sau Allen Toussaint care a plecat dintre noi în 2015.