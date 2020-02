Doliu - Scriitoarea Mary Higgins Clark, supranumită 'Regina suspansului', a murit

Scriitoarea Mary Higgins Clark, supranumită „Regina suspansului”, a murit vineri, în casa ei din Florida, la vârsta de 92 de ani, a anunţat editura Simon & Schuster, scrie news.ro.

Higgins Clark a scris peste 40 de romane pe parcursul unei cariere de mai mult de patru decenii. Cărţile ei au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare doar în Statele Unite.

Multe dintre ele au fost adaptate pentru televiziune, printre ele - „The Cradle Will Fall” (1983), „Moonlight Becomes You” (1998) şi, cel mai recent, „Let Me Call You Sweetheart” devenită „Ce que vivent les roses”.

Higgins Clark a fost populară în Franţa, unde a primit şi însemnele de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor.

Primul ei roman de suspans, „Where Are the Children?”, aflat acum la a 75-a ediţie, a fost foarte apreciat, iar al doilea titlu pe care l-a semnat a fost vândut editurii Simon & Schuster pentru 1,5 milioane de dolari.

Între scrierile lui Higgins Clark se numără „A Stranger Is Watching”, „Daddy’s Gone a Hunting”, „While My Pretty One Sleeps”, „We’ll Meet Again” şi „I’ve Got My Eyes on You”.

Născută pe 24 decembrie 1927, în New York, ea şi-a înregistrat majoritatea amintirilor copilăriei în jurnale. În 1949, a devenit însoţitoare de zbor la Pan American. Această experienţă şi moartea tatălui ei, care a obligat-o pe mama ei să întreţină singură patru copii, au inspirat-o în crearea de personaje feminine puternice. Înainte de a scrie romane, ea a publicat o povestire, „Stowaway”, şi a scris piese de teatru radiofonic.

Mary Higgins Clark a primit numeroase distincţii, inclusiv Grand Prix de Littérature Policière în 1980, titlul de Grand Master (Edgar Allen Poe Awards) şi Ordinul Pontifical Ecvestru al Sfântului Grigorie cel Mare. În 2001, Simon & Schuster a iniţiat acordarea, anual, pentru scriitorii de romane de suspans a unui premiu care poartă numele autoarei.