Doliu - Scriitorul Matin Charnin a murit

Scriitorul Martin Charnin, creator şi regizor al musicalului „Annie”, care a fost premiat cu şapte trofee Tony, a murit la vârsta de 84 de ani în urma unui atac de cord, informează Variety, potrivit news.ro.

Fiica lui a scris duminică pe Facebook: „Tatăl nostru a murit. Martin Charnin şi-a trăit din plin viaţa. (...) Cum spunea, pe cât de banal sună, soarele va răsări mâine”.

Deşi cunoscut pentru munca din spatele scenei, Charnin a debutat în 1957, în producţia Broadway „West Side Story”. El a apărut şi alături de Dick Van Dyke în „The Girls Against the Boys” (1959).

Curând, a început să scrie versuri pentru un circuit de cabaret, a lucrat cu artişti ca Julius Monk şi Mary Rodgers. Între proiectele la care a colaborat se numără „Zenda”, musicalul lui Vernon Duke, „Ballad for a Firing Squad” şi musicalul „Two by Two”, pentru care a scris versurile împreună cu Richard Rodgers şi Peter Stone.

În acelaşi timp, Charnin şi-a îndreptat atenţia spre televiziune, şi a câştigat un premiu Emmy pentru producţia „Annie, the Woman in the Life of a Man”, cu Anne Bancroft în 14 scheciuri diferite.

A fost nominalizat de alte trei ori la Emmy, câştigând încă un premiu în 1972 pentru „S Wonderful, ’S Marvelous, ’S Gershwin”.

În 1977, „Annie” a avut premiera pe Broadway. Spectacolul a primit 10 nominalizări la premiile Tony şi a câştigat şapte trofee, inclusiv pentru cel mai bun musical.

Charnin a mai lucrat pe Broadway la „Bar Mitzvah Boy”, „Remember Mama”, „The First”, „A Little Family Business”, „Cafe Crown”, „Sid Caesar & Company” şi „The Flowering Peach”.