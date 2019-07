Doliu - Un celebru compozitor a murit

Compozitorul Sid Ramin, premiat cu Oscar pentru adaptarea muzicii din „West Side Story” împreună cu Saul Chaplin, Johnny Green şi Irwin Kostal, a murit la vârsta de 100 de ani, potrivit news.ro.

Ramin, compozitor şi aranjor, a colaborat o lungă perioadă cu Leonard Bernstein, a fost premiat, de asemenea, cu Daytime Emmy şi Grammy pentru lucrările sale.

El a murit pe 1 iulie, la New York, din cauze naturale.

Sid Ramin a primit în 1961 un trofeu al Academiei americane de film pentru adaptarea muzicii „West Side Story”, original orchestrată de Bernstein pentru Broadway în 1957. Pentru aceeaşi lucrare a primit un Grammy, iar în 1983, un Daytime Emmy, pentru muzica din show-ul TV „All My Children”.

După ce a lucrat un timp în televiziune, în 1953, Ramin a început activitatea pe Broadway, cu „Wonderful Town” al lui Bernstein. Cei doi fuseseră prieteni în copilărie şi s-au reîntâlnit în teatru.

Au lucrat împreună la mai multe proiecte, iar Ramin a semnat muzica şi aranjamentul pentru mai mult de zece alte musicaluri, între care „Gypsy” al lui Jule Styne-Sondheim, în 1959, „Wildcat” al lui Cy Coleman, în 1960, „A Funny Thing Happened on the Way to the Forum” al lui Sondheim, în 1962, şi „1600 Pennsylvania Avenue” al lui Bernstein şi Alan Jay Lerner, în 1976.

Cât priveşte televiziunea, Ramin a semnat muzica „The Patty Duke Show” (1963) şi tema primului serial al lui Peter Falk, „The Trials of O’Brien” (1965). Între filmele pentru care a lucrat s-au numărat „Too Many Thieves” (1966), „Stiletto” (1969) şi remake-ul TV „Miracle on 34th Street” (1973).

A lucrat în publicitate, realizând mai multe jingle-uri emblematice, a înregistrat cinci albume instrumentale în anii 1950-1960 şi a aranjat şi dirijat numeroase albume pentru artişti ca Barbra Streisand, Andy Williams, Robert Goulet şi The Ames Brothers.

Sid Ramin s-a născut pe 22 ianuarie 1919, la Boston. A urmat cursurile universităţii din oraş, ale New England Conservatory şi Columbia University. A început să compună şi să facă aranjamente când se afla în armată, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În 1999, a primit premiul „Irwin Kostal” pentru întreaga activitate din partea American Society of Music Arrangers.