Dominic Fritz și Nicolae Robu, reacții spumoase la descinderea DNA: Eu am făcut plângerea/ Succes, DNA! Să vină să îi ia

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR) a declarat că procurorii DNA au descins la Primăria Timişoara după ce în urmă cu un an el a depus o plângere penală în care a sesizat o serie de nereguli în organizarea de concursuri de angajare, atât pentru posturi de conducere, cât şi pentru posturi de execuţie, în perioada 2018- 2020.

Citește și: Ultimă oră: DNA a descins din nou la Primăria Timișoara

Dominic Fritz a precizat că procurorii DNA au ridicat documente de la Primăria Timişoara, marţi dimineaţă.

”Pot să confirm că procurorii DNA au venit la Primăria Timişoara astăzi dimineaţă, în legătură cu plângerea penală pe care am făcut-o acum un an. Am avut o suspiciune foarte bine documentată că s-au fraudat concursurile în Primăria Timişoara. Acum procurorii au mai ridicat câteva documente în legătură cu acest dosar. În rest, vă rog să înţelegeţi că nu pot să comentez ancheta în curs. Nu vă pot da detalii. Ceea ce am găsit eu acolo a fost vorba şi de posturi de conducere şi de posturi de execuţie. Eu atunci am predat dovezile pe care le-am găsit eu la DNA, dar presupun că ancheta a găsit şi alte lucruri, dar nu am informaţii şi nu pot comenta”, a explicat Dominic Fritz.

Edilul a adăugat că au fost lucrări scrise ale unor persoane diferite pe care apărea acelaşi scris.

”Au fost lucrări scrise care au avut acelaşi scris care a tot reapărut. Au fost unii candidaţi care au candidat la două concursuri şi de fiecare dată cu alt scris. Era clar că lucrările scrise la intrare în primărie au fost scrise de altcineva şi de aceea am făcut plângere penală”, a declarat Fritz.

Întrebat din ce perioadă sunt neregulile, Fritz a subliniat că din 2018 - 2020.

”Eu am făcut plângerea pentru perioada 2018 - 2020, în rest nu ştiu”, a adpugat Dominic Fritz. Procurorii DNA au ridicat marţi o serie de documente din Primăria Timişoara, în urma unei descinderi. Ei fac cercetări extinse într-un dosar în care este cercetat Florin Răvăşilă, fost director la Direcţia Patrimoniu I Est din Primăria Timişoara care ar fi primit 40.000 de euro mită de la o firmă care administra cimitire.

Și Nicolae Robu, fostul edil al Timișoarei, a reacționat la descinderile DNA:

DNA -SĂ VINĂ SĂ ÎI IA!

Am aflat din presă că astăzi a avut loc o nouă descindere a procurorilor DNA la Primăria Timișoara, în legătură cu un număr de dosare de concurs de angajare din perioada cât am fost eu Primar.

Eu nu pot decât să salut cercetarea, pt că prin tot ce-am făcut mi-am dorit ca Timișoara să aibă o administrație performantă, dar înainte de orice, cinstită, corectă, supusă cu sfințenie legii! Iar dacă se confirmă că unele persoane au acționat altfel decât erau cuvintele mele de ordine, comițând ilegalități, negreșit ele trebuie să plătească pt asta!

Am spus de nenumărate ori: eu am încredere în colaboratori, căci nu se poate funcționa fără încredere, dar nu garantez decât pt mine! Și pt mine, GARANTEZ!

Așadar, succes DNA, scrie Robu pe Facebook.