Donald Trump ȘOCHEAZĂ după ce a numit mai multe țări 'COCINI': 'Sunt cea mai puţin rasistă persoană pe care aţi intervievat-o vreodată'

Preşedintele american Donald Trump a respins acuzaţiile de rasism care au fost lansate la adresa lui după ce ar fi spus că se opune pătrunderii în Statele Unite ale Americii a unor imigranţi din „cocini de ţări”, referindu-se la naţiuni din Africa, scrie bbc.com.

Trump ar fi folosit această expresie săptămâna trecută, în timpul unei întâlniri dedicate reformei cu privire la imigrare, care a avut loc în Biroul Oval.

„Nu sunt rasist. Sunt cea mai puţin rasistă persoană pe care aţi intervievat-o vreodată”, le-a spus el jurnaliştilor, potrivit News.ro.

Aceasta este prima dată când preşedintele american a răspuns direct unor acuzaţii de rasism. El a respins aceste acuzaţii duminică seară, la clubul de golf Trump International aflat în West Palm Beach, Florida.

Vineri, Donald Trump a reacţionat pe Twitter, spunând: „Limbajul folosit de mine la întâlnirea DACA a fost dur, dar nu acesta”.

El a notat şi că nu a folosit un limbaj dispreţuitor cu privire la haitieni şi doar a afirmat că Haiti este o ţară foarte săracă şi cu multe probleme.

Presa americană a scris, vineri, că preşedintele american Donald Trump a respins pătrunderea în Statele Unite ale Americii a unor imigranţi din „cocini de ţări”. O sursă citată de CNN a vorbit despre o întâlnire cu parlamentarii, care a avut loc joi în Biroul Oval, unde Trump a întrebat: „De ce ne dorim ca aceşti oameni din cocini de ţări să vină aici?”.

În termeni vulgari, Trump ar fi respins propunerea unor senatori de a face un compromis cu privire la un acord în legătură cu imigrarea, pentru a proteja participanţii la programul DACA, în acelaşi timp în care sunt înăsprite măsurile de siguranţă la frontiere.

O persoană care are cunoştinţă despre această întâlnire a afirmat că senatorul democrat al Illinois Dick Durbin şi senatorul Lindsey Graham al Carolinei de Sud i-au prezentat lui Trump un plan care implica înjumătăţirea loteriei vizelor, la cererea organizaţiei politice Congressional Black Caucus, restul aungând la ţări slab reprezentate din Africa şi la naţiuni care au statutul de protecţie temporară, inclusiv Haiti.

Potrivit sursei, când Durbin a menţionat Haiti, Donald Trump a început să întrebe de ce îşi doresc să aducă oameni din Haiti şi mai mulţi africani în SUA, adăugând că ar trebui să fie aduşi în schimb mai mulţi oameni din ţări precum Norvegia.

Potrivit unei surse a CNN, Trump a mai spus: „De ce avem nevoie de mai mulţi oameni din Haiti? Scoateţi-i!”

Comentariile lui Donald Trump la această întâlnire au fost publicate mai întâi de The Washington Post, care a precizat că mai mulţi parlamentari care au fost prezenţi au fost „şocaţi” de afirmaţiile preşedintelui.

Senatorul Dick Durbin a declarat că Donald Trump a folosit de mai multe ori expresia „cocini de ţări” la întâlnirea din Biroul Oval.

ONU a reacţionat după apariţia acestor informaţii, calificând şocante, ruşinoase şi rasiste afirmaţiile lui Donald Trump despre pătrunderea în SUA a unor imigranţi din „cocini de ţări”.

Botswana l-a convocat pe ambasadorul SUA pentru a-şi exprima nemulţumirea după comentariile “iresponsabile, condamnabile şi rasiste” ale lui Trump, iar Uniunea Africană s-a declarat alarmată de afirmaţiile preşedintelui american.

Trump a mai fost criticat pentru aceste presupuse de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), care l-a acuzat pe preşedintele american că intră „din ce în ce mai mult în gaura de iepure a rasismului şi xenofobiei”.