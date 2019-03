Donald Trump, discurs incendiar după o săptămână neplăcută: Preşedintele SUA s-a dezlănţuit în faţa a mii de susţinători

Preşedintele american Donald Trump a încercat sâmbătă să revină pe linia de plutire după o săptămână de foc printr-un discurs incendiar la Conferinţa Acţiunii Politice Conservatoare (CPAC) în care a folosit două dintre tacticile sale favorite: s-a abătut de la discursul scris şi şi-a împroşcat cu insulte oponenţii, comentează cotidianul britanic The Guardian, potrivit Agerpres.

Savurând adulaţia participanţilor la CPAC, Trump a declarat: "Ştiţi că acum sunt cu totul pe lângă discurs şi exact aşa am reuşit să fiu ales, prin faptul că m-am abătut de la discurs. Şi dacă nu ne abatem de la discurs, ţara noastră se află într-o mare problemă, oameni buni, pentru că trebuie să ne-o luăm înapoi".



Apoi, Trump a luat în vizor propunerea democraţilor de a combate încălzirea globală prin adoptarea unui "New Deal Verde", atacat de republicani pe motiv că ar fi costisitor şi ar afecta industria auto şi aviatică. "Cred în acest New Deal Verde, sau cum naiba i-or spune ei. New Deal Verde, aşa-i? Îl încurajez. Cred că este un lucru pe care (democraţii) chiar trebuie să-l promoveze", a spus sarcastic Trump, care a continuat batjocoritor şi în râsetele celor prezenţi: "Fără avioane. Fără energie. Când nu va mai bate vântul, cam atunci se termină şi curentul electric. Să ne grăbim. Dragă, dragă, bate vântul astăzi? Aş vrea să mă uit la televizor, dragă". Publicul a izbucnit în urale şi în aplauze, notează The Guardian.



Trump a insistat că a glumit şi când, la o conferinţă de presă susţinută în iulie 2016, a încurajat Rusia să găsească cele 30.000 de e-mailuri dispărute ale contracandidatei sale Hillary Clinton, şi a dat vina pe presa "bolnavă" că se foloseşte de această glumă pentru a-l incrimina. "Închideţi-o! Închideţi-o!", a scandat publicul, un cunoscut refren anti-Clinton.

Liderul de la Casa Albă a descris ancheta referitoare la Rusia a Departamentului de Justiţie al SUA drept "o vânătoare de vrăjitoare falsă" şi a susţinut că, dat fiind că până acum nu s-a identificat nicio complicitate între echipa sa de campanie şi Kremlin, democraţii din Camera Reprezentanţilor, unde sunt majoritari, vor să-i ia acum la bani mărunţi finanţele personale. Potrivit The Guardian, Trump a respins un astfel de efort de supraveghere cu un cuvânt deloc prezidenţial: "aberaţie".



Trump i-a criticat dur pe James Comey, pe care l-a concediat din fruntea FBI, şi pe Jeff Sessions, fostul procuror general, căruia chiar i-a imitat în bătaie de joc accentul de sudist. Preşedintele american a făcut o serie de afirmaţii false - scrie The Guardian - de la rata şomajului şi până la mulţimea prezentă la ceremonia sa de învestitură şi a insistat că zidul de la graniţa cu Mexicul va fi construit în cele din urmă, iar participanţii s-au lansat în urale de "SUA! SUA!"



Preşedintele american nu l-a uitat nici pe procurorul special Robert Mueller, însărcinat cu ancheta privind presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016. "Robert Mueller nu a primit niciodată vreun vot. Persoana care l-a numit pe Robert Mueller (Jeff Sessions - n.r.) nu a primit niciodată vreun vot", a insistat el.



Apoi Trump a făcut remarci interpretate de unii drept un atac incendiar la adresa membrilor Congresului cu origini străine. "Chiar acum avem oameni în Congres care ne urăsc ţara şi voi ştiţi asta. Şi putem să-i numim pe fiecare în parte dacă vreţi. Ne urăsc ţara. Trist. Este foarte trist. Când văd unele lucruri care se fac, declaraţiile care se fac, este foarte, foarte trist. Şi ia vedeţi, ce au făcut în ţara lor? Întrebaţi-i, ce au făcut? Le-a fost bine, aveau succes? Puneţi-le întrebarea asta. Unii vor spune: 'Vai, este îngrozitor că aduce în discuţie acest lucru'. Dar e OK, nu mă deranjează, aduc în discuţie acest lucru. Ce-au făcut în ţara lor? Nu prea bine, nu prea bine", a spus Trump.

Preşedintele american i-a acuzat pe democraţi că "îmbrăţişează socialismul", inclusiv un plan radical pentru sistemul de sănătate despre care a spus că va duce la "creşteri colosale ale impozitelor". Trump a invitat pe scenă un student conservator din California şi a spus că în scurt timp va semna un ordin executiv prin care va cere colegiilor şi universităţilor să protejeze dreptul la liberă exprimare.



Trump a vorbit şi despre Statul Islamic spunând că întreg teritoriul controlat de "califatul" ISIS în Siria a fost recucerit, scrie CNN. "Începând de azi sau de mâine, vom fi învins califatul în proporţie de 100%", a insistat el, care a recunoscut că generalii săi i-au spus că le trebuie cam doi ani să-i învingă pe jihadiştii din SI, dar că el le-a transmis că durează prea mult. Trump a mai spus că, în timpul deplasării sale în Irak, a vorbit cu trupele din teren care i-au transmis că operaţiunea s-ar putea încheia mult mai repede dacă ar ataca mai multe ţinte. "Dacă vă daţi acordul, îi putem lovi din spate, din lateral, de la baza la care vă aflaţi acum. Nu vor şti ce naiba i-a lovit. Nu vor şti ce naiba i-a lovit, domnule", a declarat Trump, care a spus că un general pe nume Raisin i-a transmis acest lucru.



În fine, Trump a mai declarat că Republica Populară Democrată Coreeană va avea un viitor economic strălucit dacă Washingtonul şi Phenianul ar ajunge la un acord, dar că nu va avea niciun viitor economic câtă vreme deţine arme nucleare. Reuters aminteşte că cel de-al doilea summit între Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, din Vietnam, s-a încheiat brusc în condiţiile în care cei doi lideri nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la reducerea sancţiunilor pentru Coreea de Nord în schimbul renunţării la programul nuclear al Phenianului. "Coreea de Nord are un viitor economic incredibil, strălucitor dacă ajunge la un acord, dar nu are niciun viitor economic dacă deţin arme nucleare", a insistat Trump, care a adăugat că relaţia cu Coreea de Nord pare să fie "foarte, foarte puternică".

