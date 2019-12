Donald Trump este categoric și dă ordine: 'Huawei reprezintă o amenințare la adresa securității NATO'

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, în cadrul summit-ului NATO de la Londra, că gigantul telecom chinez Huawei reprezintă o amenințare la adresa Alianței, informează site-ul agenției de presă Reuters.

Totodată, liderul de la Casa Albă a adăugat că statele NATO au nevoie de o tehnologie 5G sigură.

„Nu cred că (Huawei, n. red.) reprezintă un risc la adresa securității, reprezintă o amenințare la adresa securității. Am discutat și cu reprezentanții Italiei și nu par că vor să continue proiectul cu ei. Am discutat și cu alte țări, nu vor să continue. Nimeni dintre cei cu care am vorbit nu vrea să continue”, a declarat Trump, făcând referire la eventualele contracte pe care le-ar putea semna unele state NATO cu Huawei pentru extinderea rețelelor 5G.

Miercuri, liderii Alianței Nord-Atlantice, reuniți la Londra, au anunțat că alianța are nevoie de securitate în ceea ce privește telecomunicațiile prin 5G.

„NATO și Aliații se angajează să asigure securitatea comunicațiilor, inclusiv 5G, recunoscând necesitatea de a ne baza pe sisteme sigure și rezistente”, se arată într-o declarație comună a liderilor Alianței.

Administraţia Donald Trump a impus limite privind colaborarea Huawei cu firme americane şi a îndemnat ţările aliate să adopte măsuri similare, invocând riscuri asupra siguranţei naţionale. Washingtonul denunţă presupusa apropiere a Huawei de armata chineză, argumentând că fondatorul companiei chineze, miliardarul Ren Zhengfei, un simpatizant al Partidului Comunist, a fost ofiţer de telecomunicaţii în timpul stagiului militar.

Administraţia Donald Trump a avertizat recent că ar putea revizui cooperarea cu naţiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză Huawei, pe fondul preocupărilor de securitate. Compania Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume, este monitorizată atent în Occident din cauza relaţiilor cu instituţiile guvernamentale din China. Statele Unite acuză că echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activităţi de spionaj.

